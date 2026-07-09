Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı? Saat ve Saat kaç lot verdi? SSAAT borsada ne zaman işlem görecek?
Saat ve Saat halka arz sonuçları, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından merak ediliyor. Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talep toplama sürecini 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirdi. Pay başına halka arz fiyatı 56 TL olarak belirlenirken, konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım üstlendi. Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı kapsamında toplamda 66.944.955 lot pay dağıtılacak. Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı kaç lot verdi? SSAAT hisseleri ne zaman işlem görecek? soruları yoğun şekilde araştırılıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu, yayımladığı son haftalık bültende Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Borsa İstanbul'da yatırımcıların heyecanla beklediği Saat&Saat (SSAAT) halka arzında talep toplama süreci 6 - 7 - 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Halk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım konsorsiyum liderliğinde, 56,00 TL sabit fiyatla yürütülen ve Katılım Endeksine uygun olan halka arzda toplam 66.944.955 lot (ek satışla birlikte 80,3 milyon lot) pay dağıtılacak.
Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı?
Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
Saat ve Saat kaç lot verecek?
Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı kapsamında toplamda 66.944.955 lot pay dağıtılacak. Halka arzın 40.166.973 lotu sermaye artırımı, 26.777.982 lotu ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıca 13.388.991 lotluk ek satış hakkı da bulunuyor. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
150 Bin katılım ~ 267 Lot (14.952 TL).
250 Bin katılım ~ 161 Lot (9.016 TL).
350 Bin katılım ~ 114 Lot (6.384 TL).
500 Bin katılım ~ 80 Lot (4.480 TL).
700 Bin katılım ~ 57 Lot (3.192 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 36 Lot (2.016 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (1.400 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (1.064 TL).
Saat ve Saat borsada ne zaman işlem görecek?
Saat ve Saat halka arzında ilk işlem tarihi henüz açıklanmadı. SSAAT hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih, şirket ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak duyuruyla netleşecek.
Saat ve Saat eşit dağıtım mı olacak?
Saat ve Saat halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu yöntemde bireysel yatırımcılara, gelen talep doğrultusunda eşit esaslı pay dağıtımı yapılacak.
Saat ve Saat halka arz katılım endeksine uygun mu?
Saat ve Saat halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
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