LGS sınav sonuçları 2026 T.C.kimlik no sorgulama ekranı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci için sonuç heyecanı giderek artıyor. Sınav maratonunun ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara çevrilirken, adaylar puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve Türkiye geneli başarı sıralamalarını öğrenebilmek için sonuç ekranının erişime açılacağı tarihi araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise tercih süreci de başlayacak ve öğrenciler elde ettikleri puan ile yüzdelik dilim doğrultusunda tercih listelerini oluşturacak.
LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığından gelecek duyuruya odaklandı. Sınav performansını öğrenmek isteyen adaylar, sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırırken, tercih dönemine ilişkin takvim de yakından takip ediliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puanlarının yanı sıra doğru ve yanlış cevap sayılarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecinde yol gösterecek başarı bilgilerini görüntüleyebilecek.
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.
LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Daha sonra nakil başvuru ve yerleştirme süreci başlayacak.
2026 LGS TAKVİMİ
İşlem Tarih
LGS Sonuçlarının Açıklanması 10 Temmuz 2026
Tercih Kılavuzunun Yayımlanması 10 Temmuz 2026
Lise Tercihleri 13-24 Temmuz 2026
Yerleştirme Sonuçları 5 Ağustos 2026
1. ve 2. Nakil Başvuruları 5-14 Ağustos 2026
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