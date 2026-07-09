LGS sınav sonuçları 2026 T.C.kimlik no sorgulama ekranı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri nasıl olacak? TOKİ aylık taksitleri artacak mı, sabit mi kalacak?

Türkiye Yüzyılı Projesi kapsamında hayata geçirilecek TOKİ sosyal konutları, 1+1 55 metrekare ile 2+1 65 ve 80 metrekare seçenekleriyle inşa edilirken, 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tamamlandı. Adıyaman ilinin de konut belirleme kurasının da çekilişi gerçekleştirildi. Kura sürecinin sona ermesine az bir süre kala özellikle ödeme planı ve aylık taksit tutarları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Proje kapsamında İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, İstanbul’da bu rakam 1 milyon 950 bin TL seviyesinde açıklandı. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları değişecek mi? İşte ödeme planı ve taksit detayları.