Temmuz zammı ek ödemeleri de artırdı! Emeklilerin hesabına daha yüksek tutar yatacak

Temmuz ayında maaşlarına zam alan milyonlarca emekli için yalnızca aylık tutarları değil, maaşla birlikte ödenen ek ödeme miktarları da yükseldi. Kök aylıklara uygulanan zam oranı, vergi iadesi yerine ödenen ek ödemeleri de doğrudan artırdı. Böylece emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak toplam tutar önceki döneme göre yükseldi. Emeklilere her ay maaşlarının yanı sıra ek ödeme de yapılıyor. Bu ödeme, kök aylık üzerinden hesaplanıyor ve genel olarak maaşın yüzde 4'ü oranında uygulanıyor. Kök aylığı belirlenen sınırın altında kalan emekliler ise yüzde 5 oranında ek ödeme alıyor. Bankaya yatırılan toplam aylığın içinde bu ek ödeme de yer alıyor.