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Emekliye beklenen haber duyuruldu! Yüzde 4-5 ek ödeme sınırı değişti: SSK, 4B, Bağ-Kur emeklisi için...

Emekliye beklenen haber duyuruldu! Yüzde 4-5 ek ödeme sınırı değişti: SSK, 4B, Bağ-Kur emeklisi için...

10:43, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:34, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Emekliye beklenen haber duyuruldu! Yüzde 4-5 ek ödeme sınırı değişti: SSK, 4B, Bağ-Kur emeklisi için...

Temmuz ayında maaşlarına zam almaya hazırlanan milyonlarca emekli için ödenecek tutarlar yalnızca aylık artışıyla sınırlı kalmayacak. Kök aylıklara uygulanacak zam oranı, maaşla birlikte ödenen ek ödeme tutarlarını da doğrudan etkileyecek. Bu nedenle emekliler, zamlı maaşlarının yanı sıra hesaplarına yatırılacak ek ödemenin ne kadar artacağını da merak ediyor. Maaşın belirli bir oranı üzerinden hesaplanan ek ödeme, Temmuz zammıyla birlikte yeniden hesaplanarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

Temmuz ayı maaş zammının kesinleşmesiyle birlikte emeklilerin gelirlerinde birden fazla kalemde artış yaşanacak. Kök aylıklara uygulanacak zam, yalnızca aylık ödemelerini değil, maaşla birlikte verilen ek ödeme tutarlarını da yükseltecek. Bu nedenle milyonlarca emekli, zamlı maaşının yanı sıra ek ödeme kapsamında hesabına ne kadar ilave tutar yatırılacağını araştırmaya başladı. Yapılacak hesaplamalar, maaş tutarına göre farklılık gösterecek.

Temmuz ayı maaş zammının kesinleşmesiyle birlikte emeklilerin gelirlerinde birden fazla kalemde artış yaşanacak. Kök aylıklara uygulanacak zam, yalnızca aylık ödemelerini değil, maaşla birlikte verilen ek ödeme tutarlarını da yükseltecek. Bu nedenle milyonlarca emekli, zamlı maaşının yanı sıra ek ödeme kapsamında hesabına ne kadar ilave tutar yatırılacağını araştırmaya başladı. Yapılacak hesaplamalar, maaş tutarına göre farklılık gösterecek.

Temmuz zammı ek ödemeleri de artırdı! Emeklilerin hesabına daha yüksek tutar yatacak

Temmuz ayında maaşlarına zam alan milyonlarca emekli için yalnızca aylık tutarları değil, maaşla birlikte ödenen ek ödeme miktarları da yükseldi. Kök aylıklara uygulanan zam oranı, vergi iadesi yerine ödenen ek ödemeleri de doğrudan artırdı. Böylece emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak toplam tutar önceki döneme göre yükseldi. Emeklilere her ay maaşlarının yanı sıra ek ödeme de yapılıyor. Bu ödeme, kök aylık üzerinden hesaplanıyor ve genel olarak maaşın yüzde 4'ü oranında uygulanıyor. Kök aylığı belirlenen sınırın altında kalan emekliler ise yüzde 5 oranında ek ödeme alıyor. Bankaya yatırılan toplam aylığın içinde bu ek ödeme de yer alıyor.

Temmuz zammı ek ödemeleri de artırdı! Emeklilerin hesabına daha yüksek tutar yatacakTemmuz ayında maaşlarına zam alan milyonlarca emekli için yalnızca aylık tutarları değil, maaşla birlikte ödenen ek ödeme miktarları da yükseldi. Kök aylıklara uygulanan zam oranı, vergi iadesi yerine ödenen ek ödemeleri de doğrudan artırdı. Böylece emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak toplam tutar önceki döneme göre yükseldi. Emeklilere her ay maaşlarının yanı sıra ek ödeme de yapılıyor. Bu ödeme, kök aylık üzerinden hesaplanıyor ve genel olarak maaşın yüzde 4'ü oranında uygulanıyor. Kök aylığı belirlenen sınırın altında kalan emekliler ise yüzde 5 oranında ek ödeme alıyor. Bankaya yatırılan toplam aylığın içinde bu ek ödeme de yer alıyor.

Zam kök aylığa uygulanıyor


Emekli maaşlarına yapılan artış, bankaya yatan toplam tutar üzerinden değil, kök aylık üzerinden hesaplanıyor. Zamlı kök aylığın belirlenmesinin ardından ek ödeme de yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanıyor. Bu nedenle Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan maaş artışları, ek ödeme tutarlarını da otomatik olarak yükseltiyor.

Zam kök aylığa uygulanıyorEmekli maaşlarına yapılan artış, bankaya yatan toplam tutar üzerinden değil, kök aylık üzerinden hesaplanıyor. Zamlı kök aylığın belirlenmesinin ardından ek ödeme de yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanıyor. Bu nedenle Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan maaş artışları, ek ödeme tutarlarını da otomatik olarak yükseltiyor.

Örnek hesaplama

Kök aylığı 40 bin lira olan bir SSK emeklisi, Haziran ayında maaşıyla birlikte yüzde 4 oranında 1.600 lira ek ödeme alıyordu. Böylece hesabına toplam 41 bin 600 lira yatırılıyordu. Temmuz ayında uygulanan yüzde 17,76'lık zamla birlikte bu emeklinin kök aylığı 47 bin 104 liraya yükseldi. Kök aylığın artmasıyla ek ödeme tutarı da 1.884,16 liraya çıktı. Böylece Temmuz ayından itibaren emeklinin hesabına yatırılacak toplam ödeme 48 bin 988,16 lira oldu.

Örnek hesaplamaKök aylığı 40 bin lira olan bir SSK emeklisi, Haziran ayında maaşıyla birlikte yüzde 4 oranında 1.600 lira ek ödeme alıyordu. Böylece hesabına toplam 41 bin 600 lira yatırılıyordu. Temmuz ayında uygulanan yüzde 17,76'lık zamla birlikte bu emeklinin kök aylığı 47 bin 104 liraya yükseldi. Kök aylığın artmasıyla ek ödeme tutarı da 1.884,16 liraya çıktı. Böylece Temmuz ayından itibaren emeklinin hesabına yatırılacak toplam ödeme 48 bin 988,16 lira oldu.

Haziran ayı

Kök aylık: 40.000 TL

Ek ödeme (%4): 1.600 TL

Toplam ödeme: 41.600 TL

Temmuz ayı

Yüzde 17,76 zamlı kök aylık: 47.104 TL

Ek ödeme (%4): 1.884,16 TL

Toplam ödeme: 48.988,16 TL

Haziran ayıKök aylık: 40.000 TLEk ödeme (%4): 1.600 TLToplam ödeme: 41.600 TLTemmuz ayıYüzde 17,76 zamlı kök aylık: 47.104 TLEk ödeme (%4): 1.884,16 TLToplam ödeme: 48.988,16 TL

Yüzde 5 ek ödeme sınırı da yükseldi

Temmuz zammıyla birlikte yüzde 5 ek ödeme uygulanacak kök aylık sınırı da değişti. Yılın ilk altı ayında kök aylığı 13.014,96 liranın altında bulunan emeklilere yüzde 5 oranında ek ödeme yapılıyordu.

Yılın ikinci yarısında ise bu sınır 14.774,58 liraya yükseldi. Buna göre kök aylığı 14.774,58 liranın altında olan emekliler yüzde 5, bu tutarın üzerinde bulunanlar ise yüzde 4 oranında ek ödeme almaya devam edecek.

Yüzde 5 ek ödeme sınırı da yükseldiTemmuz zammıyla birlikte yüzde 5 ek ödeme uygulanacak kök aylık sınırı da değişti. Yılın ilk altı ayında kök aylığı 13.014,96 liranın altında bulunan emeklilere yüzde 5 oranında ek ödeme yapılıyordu.Yılın ikinci yarısında ise bu sınır 14.774,58 liraya yükseldi. Buna göre kök aylığı 14.774,58 liranın altında olan emekliler yüzde 5, bu tutarın üzerinde bulunanlar ise yüzde 4 oranında ek ödeme almaya devam edecek.

Ek ödeme tutarı nasıl öğrenilir?

Emekliler, yeni ek ödeme tutarlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. "Emekli Ödeme Bilgileri" ekranında yer alan "Ek Ödeme Tutarı" bölümünde yazan rakam, güncel ek ödeme miktarını gösteriyor. Bu tutar 25 ile çarpıldığında emeklinin yeni kök aylığı, 26 ile çarpıldığında ise kök aylık ile ek ödemenin toplamı hesaplanabiliyor.

Ek ödeme tutarı nasıl öğrenilir?Emekliler, yeni ek ödeme tutarlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. "Emekli Ödeme Bilgileri" ekranında yer alan "Ek Ödeme Tutarı" bölümünde yazan rakam, güncel ek ödeme miktarını gösteriyor. Bu tutar 25 ile çarpıldığında emeklinin yeni kök aylığı, 26 ile çarpıldığında ise kök aylık ile ek ödemenin toplamı hesaplanabiliyor.

Emekli doktorların ilave ödemeleri de arttı

Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artış, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yapılan ilave ödemelere de yansıdı.

Buna göre uzman olmayan emekli doktorların aylık ilave ödemesi 27 bin 757 liradan 31 bin 510 liraya yükselirken, uzman doktorların ilave ödeme tutarı ise 36 bin 84 liradan 40 bin 963 liraya çıktı.

Emekli doktorların ilave ödemeleri de arttıTemmuz ayında memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artış, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yapılan ilave ödemelere de yansıdı.Buna göre uzman olmayan emekli doktorların aylık ilave ödemesi 27 bin 757 liradan 31 bin 510 liraya yükselirken, uzman doktorların ilave ödeme tutarı ise 36 bin 84 liradan 40 bin 963 liraya çıktı.
Başlıklar :EmekliEmekli Ek Ödemeemekli maaş zammı
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