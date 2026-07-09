1. sınıf kayıtları 2026 başladı mı? İlkokul kayıtları nasıl yapılır, kaç aylıklar okula başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı ilkokul kayıtları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek. MEB, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf kayıt yaşlarına ilişkin ayrıntıları duyurdu. Peki, 2026-2027 İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek. Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Okul kayıt tarihi 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, velilerin odaklandığı konulardan oldu.
2026-2027 İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilkokul 1. sınıf ve anaokulu kayıtları temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başladı. MEB, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kayıt işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden merkezi olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda öğrencilerin kayıtları, adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak yapılıyor.
MEB İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için velilerin okula giderek fiziki başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Millî Eğitim Bakanlığı, kayıt işlemlerini İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün MERNİS adres kayıt sistemi verilerini esas alarak otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda öğrenciler, ikametgâh adreslerine en yakın devlet okuluna e-Okul sistemi üzerinden doğrudan kayıt ediliyor.
e-Okul ve e-Devlet ÜZERİNDEN OKUL SORGULAMASI YAPILABİLİYOR
Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okul bilgilerini e-Okul ve e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve istenen bilgilerin sisteme girilmesiyle birlikte, öğrencinin adrese dayalı olarak kayıt yaptırıldığı ilkokul veya okul öncesi eğitim kurumu bilgilerine anında erişilebiliyor.
İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)
3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı
1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ? İLKOKULA KAÇ AYLIKLAR BAŞLIYOR?
Türkiye'de 1. sınıfa başlama yaşı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, o eğitim-öğretim yılının 31 Aralık tarihini doldurmuş olan çocuklar için 6 yaşını doldurmuş olma şartına bağlıdır. Yani, 31 Aralık itibarıyla 6 yaşını tamamlamış olan çocuklar, o yılın eylül ayında başlayacak olan eğitim döneminde 1. sınıfa başlayabilirler.
İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.
Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. 72 aydan daha büyük çocuklar için okul kaydı zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.
KAÇ AYLIKLAR OKULA BAŞLAMADA ZORUNLU DEĞİL?
-Kreş yaşı 0-36 ay çocuklar. (Zorunlu değildir)
-Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)
-Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)
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