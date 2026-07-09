1. sınıf kayıtları 2026 başladı mı? İlkokul kayıtları nasıl yapılır, kaç aylıklar okula başlayacak?

2026-2027 İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilkokul 1. sınıf ve anaokulu kayıtları temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başladı. MEB, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kayıt işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden merkezi olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda öğrencilerin kayıtları, adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak yapılıyor.