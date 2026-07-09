ALTIN FİYATLARI GÜNLÜK 9 Temmuz 2026: Gram Altın ve Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar Oldu? Kapalıçarşı fiyatlar
Altın fiyatları, haftanın son işlem günlerine yaklaşılırken yatırımcıların yakın takibindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler, jeopolitik gelişmeler ve dolar endeksindeki hareketlilik değerli metalin fiyatlamasında etkili olmaya devam ederken, yurt içinde gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan değişimler de dikkatle izleniyor. Birikimlerini altınla değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile kısa vadeli yatırım yapanlar, Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel alış-satış rakamlarını anbean takip ediyor.
Altın piyasasında hareketli görünüm yeni işlem gününde de sürüyor. Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler ve uluslararası piyasalardan gelen sinyaller, ons altının yönünü belirlerken döviz kurundaki değişimler de yurt içindeki fiyatlara yansımaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılar, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını yakından takip ederken, Kapalıçarşı'daki son rakamlar da yoğun ilgi görüyor.
Altın Fiyatları Son Durum
Uluslararası piyasalarda ons altın güne 4.063 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. Ons fiyatındaki bu seyre paralel olarak iç piyasada gram altın fiyatı, serbest piyasada 6.121 TL ile 6.129 TL bandında süreç içindeki dalgalanmasını sürdürüyor.
9 Temmuz 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları Listesi
Kuyumcular ve serbest piyasada geçerli olan güncel altın çeşitlerinin satış fiyatları şu şekildedir:
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.121,74 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.096,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.173,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 40.088,76 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.156,00 TL
22 Ayar Bilezik (Gram) Satış Fiyatı: 5.835,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 100.529,33 TL
Ons Altın Fiyatı: 4.063,56 Dolar
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