EKPSS atama tercih kılavuzu: ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri başladı mı?
Kamuda memur olmayı hedefleyen engelli adaylar, ÖSYM tarafından 19 Nisan’da gerçekleştirilen ve sonuçları 14 Mayıs’ta açıklanan EKPSS’nin ardından atama takvimine odaklandı. Tercih dönemi için geri sayım sürerken, adayların tercih işlemleri ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla başlayacak.
2026 EKPSS sonuçlarının ÖSYM tarafından 14 Mayıs’ta açıklanmasının ardından adayların gündeminde tercih süreci yer aldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan binlerce aday, kamu kurumlarına yapılacak yerleştirmeler için EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından EKPSS tercih takvimi ve kılavuz yayımlandığında adaylar, tercih işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirecek. İşte ÖSYM EKPSS tercih tarihi detayları.
EKPSS TERCİLERİ NE ZAMAN?
EKPSS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecini bekleyecek. Tercih ekranının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.
EKPSS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile duyurulacak. Tercih döneminde adaylar, puanları ve mezuniyet durumlarına uygun kadrolar arasından seçim yapacak. Tercih kılavuzunda kamu kurumlarının engelli personel alımı için açacağı kadrolar, özel şartlar ve başvuru kuralları yer alacak.
ÖSYM EKPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?
Adayların kadro seçimi yaparken rehber edineceği EKPSS tercih kılavuzu, başvuru tarihlerinin başladığı gün ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.
EKPSS KURA BAŞVURUSU YAPANLAR TERCİH EDEBİLİR Mİ?
Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılan adaylar için ayrı kadrolar açılırken, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek.
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