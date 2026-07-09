ÖSYM TUS başvuru ekranı 2026: 2. dönem TUS başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?
Tıpta uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce doktor için kritik süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları erişime açılırken, adaylar başvuru takvimini ve işlemlerin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Başvurularını eksiksiz tamamlamak isteyen adaylar, son başvuru tarihi, ücret bilgileri ve başvuru ekranına ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor. Sınava katılım sağlayacak hekimler için yayımlanan kılavuz, başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıları içeriyor.
TUS heyecanı yaşayan binlerce aday için başvuru maratonu resmen başladı. Tıpta uzmanlık eğitimine adım atmak isteyen hekimler, ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından işlemlerini tamamlamak için hazırlıklara başladı. Başvuru tarihleri, ücret ödeme süreci, başvuru ekranı ve sınav takvimine ilişkin ayrıntılar adayların gündemindeki yerini alırken, süreci kaçırmak istemeyenler yayımlanan resmi takvimi dikkatle inceliyor.
TUS 2. DÖNEM SINAVI 2026 NE ZAMAN?
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacaktır. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2026 TUS 2 BAŞVURU TARİHLERİ
Sınavlara başvurular, 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
TUS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
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