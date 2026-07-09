Kademeli Emeklilik Meclis'e Geldi mi, Torba Yasada Var mı? Kademeli Emeklilik Çıkacak mı? Son Durum Nedir?

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kademeli emeklilik düzenlemesinde 2026 yılı itibarıyla heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mevcut yasal mevzuata göre 2000-2008 yılları arasında işe başlayan SSK'lı çalışanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7000 ila 7200 prim günü şartına tabi bulunurken, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarında prim gün şartı 9000 güne kadar çıkıyor. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, kademeli emeklilikte son durum nedir? sorusuna yanıt arıyor. Kademeli emeklilik ile esnaf ve memurların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için Meclis'e kanun teklifi verildi. Peki kademeli emeklilik yasası çıkacak mı, kimleri kapsayacak, şartlar neler olacak? Tüm detaylar haberde.