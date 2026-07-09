LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak bugün mü yarın mı açıklanır? 2026 MEB LGS sonuç sorgulama ekranı
LGS sınavı, 13 Haziran’da gerçekleştirildi. MEB'in resmi olarak açıkladığı takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026’da açıklanacak; sonuçlar MEB üzerinden ilan edilecek. Tercih kılavuzu aynı gün yayımlanacak; lise tercih başvuruları ise 13 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz 2026’da sona erecek. İşte MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ile LGS nakil tarihleri ve lise yerleştirme takvimi.
LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2026 LGS merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçlarının ilanıyla birlikte tercih kılavuzu ve liselerin kontenjan tabloları da aynı gün yayımlanacak.
LGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 13 Haziran’da tamamlanan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ve tercihlere esas kontenjan tabloları 10 Temmuz’da "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından, geleceğe yönelik lise tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek ve gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.
LGS 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman?
Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler boş kontenjan durumlarına göre yeniden tercih yapabilecek.
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