Fenerbahçe, Avusturya’daki ilk sınavını 5 golle geçti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Admira Wacker’ı 5-0 mağlup ederek kamp dönemine farklı galibiyetle başladı. Linz’de oynanan karşılaşmada Cengiz Ünder, Milan Skriniar, Fred ve Becao’nun golleriyle etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki Pogon Szczecin ve LASK maçları öncesi dikkat çeken bir sonuç aldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Admira Wacker’ı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Cengiz Ünder, Milan Skriniar, Fred ve Becao atarken, bir gol de rakip oyuncu Glitia’dan geldi.
Fenerbahçe Admira Wacker karşısında farklı kazandı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 5-0 kazandı.
Karşılaşmada Julian Weinberger, Sebastian Gruber ve Fatih Tekeli hakem üçlüsü görev yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk hazırlık maçında geniş oyuncu rotasyonunu sahaya yansıttı.
İlk yarıda Cengiz Ünder ve Skriniar sahneye çıktı
Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde farkı artırdı.
dakikada Milan Skriniar’ın kaydettiği golle skor 2-0’a geldi. Fenerbahçe, soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.
İkinci yarıda rotasyon ve üç gol
Fenerbahçe’de ikinci yarıda çok sayıda değişiklik yapıldı. Skriniar, Tarık Çetin, Oosterwolde, Fred, Cengiz Ünder, Guendouzi, Levent Mercan, Anthony Musaba, Çağrı Balta ve Bartuğ Elmaz oyundan alınırken; Becao, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Adem Yeşilyurt, Asensio, Emre Demir, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai ve Yiğit Fidan oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü sürdürdü.
9. dakika: Cengiz Ünder
42. dakika: Milan Skriniar
60. dakika: Fred
70. dakika: Glitia kendi kalesine
74. dakika: Becao
Fenerbahçe’de ikinci yarıdaki golleri 60. dakikada Fred ve 74. dakikada Becao attı. 70. dakikada ise Glitia’nın kendi kalesine gönderdiği top skoru 4-0’a taşıdı.
Fenerbahçe’nin kamptaki sıradaki maçları
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası’nda gerçekleştiren Fenerbahçe, çalışmalarının ikinci etabını Avusturya’da sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz’da sona erecek kamp döneminde iki hazırlık maçı daha oynayacak. Fenerbahçe, 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü ise Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.
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