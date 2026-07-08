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Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman başlayacak, şartlar neler? Ücretli öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman başlayacak, şartlar neler? Ücretli öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı

21:38, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman başlayacak, şartlar neler? Ücretli öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev almak isteyenler, başvuruların ne zaman başlayacağını, e-Devlet başvuru ekranının ne zaman açılacağını ve hangi şartların aranacağını merak ediyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları için adayların takvim bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilmek isteyen adaylar, başvuru tarihleri, şartlar ve e-Devlet başvuru ekranına ilişkin duyuruları takip ediyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları için adayların takvim bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilmek isteyen adaylar, başvuru tarihleri, şartlar ve e-Devlet başvuru ekranına ilişkin duyuruları takip ediyor.

Ücretli öğretmenlik başvurularında takvim nasıl işleyecek?


2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları, öğretmen ihtiyacı bulunan okullarda görevlendirme yapılması amacıyla alınacak. Süreç, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç planlamasına göre yürütülecek.


Başvuruların önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak temmuz ve ağustos aylarında alınması bekleniyor. Kesin tarihler, görev yapılmak istenen il veya ilçedeki milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.

Ücretli öğretmenlik başvurularında takvim nasıl işleyecek?2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları, öğretmen ihtiyacı bulunan okullarda görevlendirme yapılması amacıyla alınacak. Süreç, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç planlamasına göre yürütülecek.Başvuruların önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak temmuz ve ağustos aylarında alınması bekleniyor. Kesin tarihler, görev yapılmak istenen il veya ilçedeki milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek


Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet sistemi ve il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanıma açtığı çevrim içi ön başvuru ekranları üzerinden yapılacak.


Başvuru yöntemi ve ekranın açılacağı tarih ilçe bazında farklılık gösterebildiği için adayların kendi bölgelerindeki resmi duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.


Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı için e-Devlet’te “Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvurusu” hizmeti kullanılabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecekÜcretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet sistemi ve il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanıma açtığı çevrim içi ön başvuru ekranları üzerinden yapılacak.Başvuru yöntemi ve ekranın açılacağı tarih ilçe bazında farklılık gösterebildiği için adayların kendi bölgelerindeki resmi duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı için e-Devlet’te “Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvurusu” hizmeti kullanılabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?


Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şöyle sıralanıyor:


  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
  • Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya engel olmaması
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerliği yapmış, muaf ya da ertelemiş olmak
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denklik işlemlerinin yapılmış olması
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak
  • Eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi lisans programları veya çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olmak
  • İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun adayların da değerlendirilmesi
Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şöyle sıralanıyor:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakKamu haklarından mahrum bulunmamakÖğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmakSağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya engel olmamasıErkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerliği yapmış, muaf ya da ertelemiş olmakYurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denklik işlemlerinin yapılmış olmasıHerhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamakEğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi lisans programları veya çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olmakİhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun adayların da değerlendirilmesi

Adayların resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor


2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları için kesin takvim henüz il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin duyurularıyla netleşecek. Adayların başvuru tarihleri, istenen belgeler ve başvuru ekranına ilişkin bilgileri görev yapmak istedikleri bölgedeki resmi kanallardan takip etmesi önem taşıyor.

Adayların resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları için kesin takvim henüz il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin duyurularıyla netleşecek. Adayların başvuru tarihleri, istenen belgeler ve başvuru ekranına ilişkin bilgileri görev yapmak istedikleri bölgedeki resmi kanallardan takip etmesi önem taşıyor.
Başlıklar :ücretli öğretmen başvurusumilli eğitim bakanlığımebücretli öğretmenlik
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