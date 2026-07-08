Altın için kritik gün: Gözler Fed tutanaklarında
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların güçlenmesiyle Fed toplantı tutanakları öncesi baskı altında kaldı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler petrolü yukarı taşırken, yatırımcılar altının yeni yönü için Fed’den gelecek mesajlara odaklandı.
Küresel piyasalar, Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişle karışık seyrediyor. Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın Fed toplantı tutanakları bulunuyor
Altın fiyatlarında Fed baskısı
Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklere rağmen ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentiler nedeniyle geriledi. Ons altın, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen doların etkisiyle gün ortasında yüzde 1,49 düşüşle 4 bin 44 dolardan işlem gördü.
Piyasalarda bugün gözler, Fed’in para politikasına ilişkin daha net sinyaller verebilecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında olacak. Analistler, tutanaklarda faiz patikasına ilişkin mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.
Tahvil faizi ve dolar altını baskıladı
Altın üzerindeki temel baskı unsuru, ABD’de sıkı para politikasına ilişkin beklentilerin güçlenmesi oldu. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan yükselerek yüzde 4,56’ya çıktı, yeni işlem gününde ise yüzde 4,55 seviyesinde dengelendi.
Dolar endeksi de dün yüzde 0,3 artışla 101,2’ye yükseldi. Yeni günde sınırlı düşüşle 101,1 seviyesinde bulunan dolar endeksi, altın fiyatlarının seyrinde yakından izlenen başlıklar arasında yer aldı.
Altındaki görünümde öne çıkan başlıklar şöyle:
- Ons altın dün yüzde 1,4 düşüşle 4 bin 106 dolardan günü tamamladı.
- Yeni işlem gününün ilk bölümünde ons altın yüzde 0,5 artışla 4 bin 125 dolara çıktı.
- Gün ortasında ise ons altın yüzde 1,49 azalışla 4 bin 44 dolara geriledi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55 seviyesinde dengelendi.
- Dolar endeksi 101,1 seviyesinde seyretti.
Jeopolitik riskler petrolü yükseltti
Orta Doğu’da tansiyonun yeniden artması, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a ait 80’den fazla hedefin vurulduğunu açıklarken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ABD saldırılarının mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyledi.
Bölgedeki gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,2 artışla 75,8 dolara çıkarak 29 Nisan’dan bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti. Gün ortasında Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 3,40 yükselişle 78,4 dolardan işlem gördü.
Petroldeki yükseliş, enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz kararlarına ilişkin beklentiler açısından piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.
Fed beklentileri fiyatlamaları değiştirdi
Jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonu etkileyebileceğine ilişkin endişeler, Fed’e yönelik beklentileri de değiştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in eylül ayında faiz artırabileceği ihtimali yüzde 77’ye yükseldi.
ABD’de açıklanan veriler de bu görünümü destekleyen başlıklar arasında yer aldı. Ülkede dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolara çıktı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise haziranda yüzde 3,7 ile Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Borsalarda karışık seyir
Altın ve tahvil piyasalarındaki hareketlilik, hisse senedi piyasalarında da etkisini gösterdi. ABD’de S&P 500 endeksi yüzde 0,45, Nasdaq endeksi yüzde 1,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 geriledi.
Teknoloji ve yarı iletken hisselerinde satış baskısı öne çıktı. Marvell Technology yüzde 7,5, Lam Research yüzde 6,9, AMD ve Applied Materials yüzde 6,5 değer kaybetti.
Avrupa borsalarında İngiltere hariç negatif seyir izlendi. Asya tarafında ise Japonya ve Güney Kore borsaları düşerken, Çin ve Hong Kong borsalarında yükseliş görüldü.
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