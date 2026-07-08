Trump NATO Zirvesi'ni Külliye'deki basın toplantısında değerlendirdi: Erdoğan'a teşekkürler her şey harikaydı

Türkiye ve İngiltere arasında tarihi anlaşma: İki ülkede güvenlik ve savunma ortaklığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'daki 36. NATO Zirvesi marjında iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini kurumsallaştıran "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi"ne imza attı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu ortaklığın askeri iş birliği, savunma sanayisi, siber güvenlik, terörle mücadele ve uzay gibi kritik alanlarda yeni mekanizmalarla istişareleri derinleştireceği belirtildi.