Trump NATO Zirvesi'ni Külliye'deki basın toplantısında değerlendirdi: Erdoğan'a teşekkürler her şey harikaydı
NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Zirveyi başarıyla tamamladık, o salonda büyük bir dostluk ve samimiyet vardı." ifadelerini kullandı. Konuşmasının hemen her bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "NATO Zirvesi harikaydı, Erdoğan harika biri, güçlü bir lider." dedi. Görüşmelerde 'yüzde 5 savunma harcaması' hedefini konuştuklarını da belirten Trump, "Üyeler bu hedefe hızla ulaşmalı. Daha fazla savunma tesisi şart." diye konuştu.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Erdoğan harika biri, çok güçlü bir lider. NATO Zirvesi harikaydı, Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
Zirveyi başarıyla tamamladık, o salonda büyük bir dostluk ve samimiyet vardı.
İran'ı yok ettik, donanmaları denizin dibinde, uçak pistlerini de yok ettik. İran'ın muharebe kabiliyeti azaldı.
NATO'ya en büyük katkıyı ABD veriyor. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.
Görüşmelerde 'yüzde 5' hedefini konuştuk. Üyeler bu hedefe hızla ulaşmalı, savunma harcamaları artırılmalı. Daha fazla savunma tesisi şart.
Saldırı mühimmatlarının üretilmesi için yolu açıyoruz.
ABD en iyi dron teknolojisine sahip.
Sosyal medyada da başarılıyım, TikTok'ta ilk sıradayım.
Dünya tarihinin gördüğü en iyi komünist olabilirdim. Komünizm çok tehlikeli, sefalet içinde ölmek demek.
Yapay zekada Çin'den daha iyiyiz.
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