Oyuncu Ece İrtem'in otopsi sonucu çıktı: Maymun ısırması değil alkol zehirlenmesi
Oyuncu ve opera sanatçısı Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Vefatından kısa bir süre önce Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığı belirtilen İrtem'in ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazandı.
Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’nce gerçekleştirilen radyolojik görüntülemede herhangi bir kemik kırığı, dişlere ait dolgu ve kafada tokalara ait imajlar dışında metalik cisim imajı izlenmedi.
Ölü muayenesinde, göğüste ve sol kolda yara tamir dokuları belirlendi. Cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi.
Otopsisinde travmatik bulguya ulaşılmazken, İrtem’den toksikolojik, histopatolojik, biyolojik ve mikrobiyolojik örnekler de alındı.
Otopsi sonucu: Maymun ısırması değil alkol zehirlenmesi
Raporun sonuç kısmında herhangi bir kemik kırığı ve belirgin travmatik emare tespit edilemediği belirtildi.
Mikrobiyolojik incelemelerde parazit veya virüse ulaşılamadı.
Toksikolojik analizlerde kanda yüksek miktarda etil alkol tespit edildi, alınan örneklerde herhangi bir uçucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ise saptanmadı.
Ölüm sebebini belirtir otopsi raporu, 8 Temmuz’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
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