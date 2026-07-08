Park halindeki kamyonette navigasyon cihazından yangın çıktı

Piknikçi gençler Porsuk'u çöplüğe çevirdi: Eskişehir'in gözdesini kötü koku sardı

Eskişehir’in simgelerinden olan Porsuk Çayı’nın içinde biriken yosun ve çöpler kirliliğe neden olurken, özellikle bir bölgede oluşan tabaka hem kötü görüntüye hem de kokuya yol açtı.