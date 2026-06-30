Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde çifte soruşturma: Müdür açığa alındı

Personeli darbeden hastane müdürü açığa alındı
Eskişehir'de hastane müdürü T.Y. ile bir personel arasında yaşanan arbedenin ardından İl Sağlık Müdürlüğü idari inceleme başlattı. Müdürün kaymakamlıkça açığa alındığı hastanede, bir güvenlik görevlisinin bekleme salonundaki uygunsuz görüntüleri hakkında da yasal süreç başlatıldı.
Eskişehir’de Sivrihisar Devlet Hastanesi Müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında çıkan arbede ile ilgili Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
Hastane müdürü T.Y.. kaymakamlık kararıyla açığa alındı. Aynı hastanede farklı tarihte güvenlik görevlisinin bekleme salonunda bir kadınının kucağına oturduğu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.
"Süreç titizlikle takip ediliyor"
"Süreç titizlikle takip ediliyor"
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,
"Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir"
denildi.
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