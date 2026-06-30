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Şanlıurfa’da komşu şiddeti: 11 yaşındaki çocuğa sopayla saldırdı

Şanlıurfa’da komşu şiddeti: 11 yaşındaki çocuğa sopayla saldırdı

18:1830/06/2026, Salı
IHA
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Şanlıurfa’da 11 yaşındaki İbrahim Halil'e komşularından öldüresiye dayak
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki İbrahim Halil'e komşularından öldüresiye dayak

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genç, bilinmeyen bir nedenle komşusunun 11 yaşındaki oğluna sopa ile saldırdı. Başına aldığı darbeyle yere düşen ve dakikalarca dövülen küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde iddiaya göre, 17 yaşındaki F.K., henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu olan 11 yaşındaki İbrahim Halil A.’ya sopa ile saldırdı.

Başına aldığı darbe ile yere düşen çocuk, dakikalarca yerde darp edildi. Yakınları tarafından fark edilen çocuk, araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasında ve ayağında yara ve morluklar oluşan çocuğun acil servisteki tedavisi sürüyor.



Aile komşularından şikayetçi oldu

Çocuklarının kendisinden yaşça büyük komşuları tarafından dakikalarca sopa ile dövüldüğünü öne süren aile, darp raporu ile şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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