Eve silahlı saldırı: 70 yaşındaki adam öldürüldü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde evinden silah sesleri yükselmesi üzerine olay yerine giden ekipler, 70 yaşındaki Mehmet Doğan’ın vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Kadıoğlu Mahallesi’ndeki evde meydana gelen olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, Doğan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 70 yaşındaki yaşlı adam evinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak’ta meydana geldi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Mahalleden silah sesleri duyulması üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Silah seslerinin geldiği eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Doğan’ın (70) silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.