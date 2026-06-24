Şanlıurfa’da son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi

Gıda hareketinin hızlı olduğu fırın, market, lokanta, kasap gibi hizmet alanlarında olduğu kadar gıda üretim ve pazarlaması yapan işletmelere yönelik de denetimlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir gıda toptancısının açık alanda stokladığı yaklaşık bir kamyon içeceğin son tüketim tarihinin geçtiğini ve bozulduğunu tespit etti.











