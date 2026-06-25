Çırağa kompresörle şiddet uygulayıp ölümüne neden olmuştu: Müebbet hapis talep edildi

Olay, 14 Kasım 2025'te bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanarak yere yığılan Muhammed Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed Kendirci yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından 4 gün yoğun bakımda tedavi gören Kendirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.