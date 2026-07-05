Define ararken toprak altında kalan adamın cenazesi 18 saat sonra çıkarıldı

6 kişi gözaltına alındı





İki çocuk babası olduğu öğrenilen Çilingir’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.