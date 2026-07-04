Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Ağbaba, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
CHP'li belediyelere yönelik son dönemde peş peşe yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında adı tartışmalarla gündeme gelen Veli Ağbaba cephesinde bu kez gözler yeğeni Ahmet Can Ağbaba'ya çevrildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Can Ağbaba, ifadesinin alınmasının ardından "nüfuz ticareti" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Belirsiz para girişi olduğu tespit edildi
Soruşturma kapsamında Ahmet Can Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belirsiz para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.