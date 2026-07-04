Bakan Ersoy'dan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasının korunması, medeniyet birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması, kültür politikaları ve düşünce hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kültürel miras ve medeniyet birikimi değerlendirildi
Bakan Ersoy ile Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin köklü medeniyet birikiminin korunması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve kültür alanında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ayrıca kültür politikalarına katkı sağlayacak fikirler ile ortak hassasiyet taşıyan konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Akademi ve düşünce dünyasıyla istişareler sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür politikalarının geliştirilmesi, tarihî ve kültürel mirasın korunması ile medeniyet birikiminin yaşatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında akademi, düşünce ve ilim dünyasının farklı isimleriyle istişarelerini sürdürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un akademi ve düşünce dünyasının farklı temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişareler, Türkiye'nin köklü medeniyet mirasının korunmasına ve kültür politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.