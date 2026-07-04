Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı: Ne kadar sürecek?

İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı: Ne kadar sürecek?

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:594/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılan İstanbul’da beklenen sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağışın gün içinde aralıklarla sürmesi, akşam 20.00'den sonra etkisini azaltması bekleniyor.

İstanbul, özellikle de son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklıklardan sonra rahat bir nefes alıyor.


Megakent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.



İstanbul'u etkisi altına aldı


İlk başta etkisini Sarıyer ve Silivri’de aralıklarla gösteren sağanak, saat 11.30 itibariyle tüm İstanbul'u etkisi altına aldı.


MGM, sağanak yağışın gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdüreceğini açıkladı.


Ne kadar devam edecek?

Ayrıca sağanak yağışın etkisinin akşam 20.00'ye kadar devam etmesi, sonrasında yağışların bitmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği tarafından vatandaşlara ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.


#i̇stanbul
#sağanak yağış
#hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardım alanlara temmuz müjdesi! 65 yaş, evde bakım ve SED ödemeleri değişti: İşte hesaplara yatacak net rakamlar