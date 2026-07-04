1 milyon kişiye tamamen ücretsiz olacak: Sigarayı bırakmak isteyenlere büyük müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen 1 milyon vatandaşa ilaç desteği sağlanacak. Tedavi sürecinde kullanılan nikotin replasman ürünleri ile etken maddeli özel ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak. Düzenlemenin en dikkat çeken detayı ise herhangi bir sigorta şartının aranmaması oldu; sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da bu dev destekten eşit şekilde yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan yeni tütünle mücadele kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
Karar kapsamında, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı bir ilaç desteği sunuluyor.
1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği
Desteklenecek ürünler arasında nikotin replasman tedavisi malzemelerinin yanı sıra Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli özel ilaçlar yer alıyor.
Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlIk merkezleri devrede
Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri ile birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvurarak bu hizmetten yararlanabilecek.
Uzmanlar, ilaç tedavisinin hekim kontrolünde yürütülmesinin başarı oranını artıracağını vurguluyor.