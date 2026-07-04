1 milyon kişiye tamamen ücretsiz olacak: Sigarayı bırakmak isteyenlere büyük müjde

Karar kapsamında, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı bir ilaç desteği sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülecek program kapsamında, en fazla 1 milyon kişi tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlara ücretsiz erişebilecek.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülecek program kapsamında, en fazla 1 milyon kişi tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlara ücretsiz erişebilecek.

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri ile birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvurarak bu hizmetten yararlanabilecek.