Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? Monza, Venezia ve Villarreal maç programı belli oldu

Galatasaray hazırlık maçı programı, Avusturya kampı ve İstanbul’daki karşılaşmayı kapsayacak şekilde açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, kamp döneminde AC Monza ve Venezia FC ile, İstanbul’da ise Villarreal CF ile karşılaşacak.