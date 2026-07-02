2026 NATO Zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Hangi liderler katılacak? İşte program

2026 NATO Zirvesi 7-8 Temmuz’da yapılacak





2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek iki günlük zirvede, ittifakın güvenlik politikaları ve gelecek dönem stratejileri değerlendirilecek.





Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin iki gün süreceği belirtildi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı, NATO liderlerini uzun yılların ardından yeniden Ankara’da buluşturacak.