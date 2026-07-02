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2026 NATO Zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Hangi liderler katılacak? İşte program

2026 NATO Zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Hangi liderler katılacak? İşte program

22:542/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay-Yıldız Karargâhı’ndaki toplantılarda dünya liderlerinin katılımıyla NATO’nun yeni güvenlik stratejileri, savunma iş birliği, bölgesel krizler ve küresel tehditlere karşı atılacak ortak adımlar ele alınacak.

2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay-Yıldız Karargâhı’ndaki toplantılarda güvenlik politikaları, savunma iş birliği ve küresel tehditler ele alınacak.

2026 NATO Zirvesi 7-8 Temmuz’da yapılacak


2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek iki günlük zirvede, ittifakın güvenlik politikaları ve gelecek dönem stratejileri değerlendirilecek.


Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin iki gün süreceği belirtildi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı, NATO liderlerini uzun yılların ardından yeniden Ankara’da buluşturacak.

Zirvenin ana merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak


Zirvenin ana kongre merkezi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Bakanlar düzeyindeki toplantılar ise Etimesgut’ta inşası tamamlanan Ay-Yıldız Karargâhı’nda gerçekleştirilecek.


Programın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderler onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde vereceği resmî akşam yemeğiyle başlaması planlanıyor.


Zirveye ilişkin açıklanan temel bilgiler şöyle:


Tarih: 7-8 Temmuz 2026

Şehir: Ankara

Ana toplantı merkezi: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Bakanlar toplantısının adresi: Ay-Yıldız Karargâhı

Ev sahibi: Türkiye

NATO Zirvesi’ne hangi liderler katılacak?


NATO’nun 36. liderler buluşması olarak belirtilen zirveye, ev sahibi Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor.


Katılması beklenen isimler arasında şunlar yer alıyor:


NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

ABD Başkanı Donald Trump

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Macaristan Başbakanı Péter Magyar


Zirvenin kesin katılımcı listesinin, toplantı tarihine yaklaşılırken yapılacak resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

Zirvenin gündeminde hangi konular bulunuyor?


Ankara’daki toplantılarda NATO’nun yeni dönem güvenlik politikaları, üye ülkeler arasındaki savunma iş birliği ve ittifakın geleceğine yönelik stratejiler ele alınacak.


Gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında şunlar bulunuyor:


Küresel güvenlik tehditleri

NATO’nun gelecek dönem stratejileri

Üye ülkeler arasındaki savunma iş birliği

Bölgesel riskler

Karadeniz, Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya’daki güvenlik gelişmeleri

Küresel tehditlere karşı atılabilecek ortak adımlar


Zirvede NATO’nun geleceğinin yanı sıra Türkiye’nin bölgesel güvenlik denklemindeki konumu ve ittifak içindeki rolünün de değerlendirilmesi öngörülüyor.


İki gün sürecek toplantıların ardından alınan kararların ve liderlerin vereceği mesajların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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