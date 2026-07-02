Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav listesi ve yerleri hangi gün ilan edilecek?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, 15 bin sözleşmeli personel kadrosuna başvuran adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İnfaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, hemşire, mübaşir ve destek personeli kadroları için başvurular 22 Haziran 2026’da sona ererken, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos’ta açıklanacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları nereden sorgulanacak ve sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

1 /7 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Toplam 15 bin sözleşmeli personel alımında sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026’da duyurulacak.

2 /7 Başvuru süreci tamamlandı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere açılan 15 bin sözleşmeli personel kadrosuna başvuran adayların gündeminde yer alıyor. Kariyer Kapısı üzerinden 7 Haziran 2026’da başlayan başvurular, 22 Haziran 2026’da sona erdi.

Alım kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, ceza infaz kurumu kâtibi, hemşire, teknisyen ve farklı destek personeli kadrolarında görevlendirme yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

3 /7 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin güne ilişkin henüz ayrı bir duyuru yapılmadı.

Açıklanan takvime göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sınavı gerçekleştirecek adalet komisyonlarının bağlı bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde yayımlanacak.

Takvimde öne çıkan tarihler şöyle:

Başvuruların başlangıcı: 7 Haziran 2026

Başvuruların sona ermesi: 22 Haziran 2026

Sözlü sınava katılacakların ilanı: En geç 17 Ağustos 2026

Sözlü sınav tarihi: 22 Ağustos 2026

4 /7 Sözlü sınav 22 Ağustos’ta yapılacak

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sınava alınacak. Sınavların belirtilen gün içinde tamamlanamaması durumunda işlemler takip eden günlerde devam edecek.

Adayların sınav yeri ve diğer ayrıntılar için ilgili adalet komisyonlarının adliye internet sitelerinde yayımlanacak duyuruları takip etmesi gerekecek.

5 /7 Kontenjan ve branş dağılımı

Personel alımı kapsamında paylaşılan kadro dağılımı şöyle:

Zabıt kâtibi: 5 bin 259 İnfaz ve koruma memuru: 4 bin 508 Destek personeli; aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci: 1.300 Mübaşir: 1.041 İcra kâtibi: 900 Koruma ve güvenlik görevlisi: 524 Psikolog: 410 Teknisyen ve tekniker: 322 Büro personeli: 316 Hemşire: 286 Sosyal çalışmacı: 90

6 /7 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sözlü sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerinin en geç 17 Ağustos 2026’da ilan edilmesi, sözlü sınavların ise 22 Ağustos 2026’da başlaması planlanıyor.