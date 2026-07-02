MEMUR VE EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ SON VERİ: Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

Haziran 2026 enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklayacağı verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile yılın ilk altı aylık enflasyon tablosu kesinleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının haziran enflasyonu beklentisi ve mevcut beş aylık zam oranları, açıklama öncesinde maaş artışlarına ilişkin hesaplamaları gündeme taşıdı.

1 /6 Haziran 2026 enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Verinin duyurulmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı kesinleşecek.

2 /6 Haziran 2026 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Haziran 2026 enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisinin açıklanmasıyla 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı da netleşecek.

Söz konusu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının belirlenmesinde kullanılacak. Memurlar ile memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı da aynı gün kesinlik kazanacak.

3 /6 Emekli ve memur maaş zammı 3 Temmuz’da netleşecek

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 dönemindeki maaş artışları, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

TÜİK’in son veriyi duyurmasıyla altı aylık enflasyon hesabı tamamlanacak ve maaş artışlarında kullanılacak kesin oranlar ortaya çıkacak.

4 /6 Beş aylık zam oranları ne kadar oldu?

Mayıs 2026 enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yılın ilk beş ayına ilişkin zam tablosu oluştu. Mevcut verilere göre hesaplanan oranlar şöyle:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık zam oranı yüzde 16,61’e ulaştı. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı dâhil hesaplanan artış oranı yaklaşık yüzde 12,41 oldu. Kesin zam oranları, haziran ayı enflasyonunun hesaplamaya eklenmesiyle belirlenecek.

5 /6 Merkez Bankasının haziran enflasyonu beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finans sektörü temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla hazırlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Ankette haziran ayına ilişkin aylık Tüketici Fiyat Endeksi artışı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 1,52 seviyesinden yüzde 1,36’ya geriledi.

Katılımcıların diğer ekonomik göstergelere yönelik tahminleri ise şöyle sıralandı:

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94’ten yüzde 29,14’e yükseldi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e geriledi.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a düştü.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5711’den 51,4692’ye indi.

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923’ten 55,7196’ya çıktı.

Yıl sonu cari açık beklentisi 47,8 milyar dolardan 49,2 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıla ilişkin cari açık tahmini 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.