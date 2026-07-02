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Haluk Levent Ahbap paraları için yine belge gösteremedi: Ticarette sıkıntılar yaşıyor olabilirim

Haluk Levent Ahbap paraları için yine belge gösteremedi: Ticarette sıkıntılar yaşıyor olabilirim

23:032/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Ahbap'ın deprem yardımlarını 'kalem kalem' göstereceğini söyleyen Haluk Levent.
Ahbap'ın deprem yardımlarını 'kalem kalem' göstereceğini söyleyen Haluk Levent.

Sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden 6 Şubat deprem döneminde 7 milyar TL yardım topladığı, bu paraların kripto para borsasında harcandığı öne sürüldü. Levent, hakkındaki 'karşılıksız çek' soruşturması ve deprem paralarının nerelere harcandığına ilişkin 'belgelerle' konuşacağını bildirmişti. Bugün canlı yayın açan Levent, KVKK nedeniyle belge gösterimini ötelediğini söyleyip, soruşturmanın bitişini işaret etti. 7 milyar TL iddialarını reddeden ve ticari hayatında sorunlar olduğunu kabul eden Levent, Ahbap Başkanlığı görevini bırakacağını da söyledi.

Sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlenmesi nedeniyle açılan davada karar çıkmış; Mahkeme, iki ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmederken, Levent’in çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da hükmetmişti.

Öte yandan Levent’in kripto para piyasasında büyük bir maddi kayıp yaşadığı haberleri de kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Yaşananlar, 6 Şubat depremleri döneminde hafızalara kazınan AHBAP Derneği eksenindeki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Deprem sürecinde devlet kurumlarının yok sayılarak AHBAP üzerinden yürütülen kampanyaları hatırlatan bazı vatandaşlar, derneğin kasasına giren milyarlarca liralık kaynağın akıbetini sorgulamıştı.

Yaşananlar sonrasında Levent, belgelerle kamuoyunu bilgilendireceğini duyurmuştu.

"Kalem kalem açıklayacağım" demişti

Levent, 28 Haziran'daki açıklamasında,
"Tekrar yazıyorum dostlar! Perşembe saat 20.00'de. Ahbap derneğinin deprem dönemi harcamaları, kalem kalem... Tüm sosyal medya hesaplarımızda"
demişti.
Bugün bahse konu yayını 21.00'de başlatan Levent, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) kuralları gereği belge paylaşamayacağını söyledi.

"7 milyar değil 4 milyar toplandı"

Derneğin deprem döneminde 7 milyar TL topladığı iddialarını reddeden Levent,
"Deprem döneminde 4.39 milyar TL toplandı, bunun da 4.29 milyarlık kısmı bahsettiği kalemlere harcandı"
dedi.

Levent, depremin ilk döneminde parayı bankada tuttuklarını, parça parça olarak sonraki aylarda kurumlara aktardıklarını öne sürdü.

"Belgeleri başka canlı yayında açıklayacağım, Ahbap'ı bırakacağım"

Ticari hayatında sıkıntılar yaşadığını, bunun bir nedeninin de Ahbap derneğine vakit ayırmasından kaynaklandığını söyleyen Levent,
"Taahhütleri yerine getirmemiş de olabilirim. En yakın zamanda çözeceğim. Önümüzdeki aylarda, bu yılın sonunda yapılacak yeni denetimde, bu Ahbap Derneği döneminin sonrasındaki çalışmalarda ortaya çıkacak, ben de yeniden canlı yayına çıkıp göstereceğim sonrasında da Ahbap Derneği Başkanlığını bırakacağım."
diye konuştu.
  • Levent'in bahse konu açıklamasında, harcamaların nereye yapıldığını belgeleri gösteremeyip okuduğu bölümden öne çıkanlar şöyle:
  • Hazır çadır bulmak çok zordu. Birçok yerden temin edemedik. Sonrasında Kızılay’ın iştiraki olan Çadır AŞ’nin elinde yurt dışı için üretilmiş çadırlar olduğunu öğrendik.
  • Kızılay’ın eksik çadır gönderdiği anlamına gelmiyor. O dönemde asıl sorun lojistikti. Biz de kendi imkânlarımızla bu çadırları satın alıp hızlıca bölgeye yönlendirdik.
  • Toplamda 224 milyon 315 bin TL civarında bir bedelle 17 bin 550’ye yakın çadır aldık. Bunların yaklaşık 2 binini Kızılay’dan tedarik ettik.
  • Çadırları Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Antakya, Hatay, İskenderun ve ihtiyaç duyulan birçok bölgeye teslim tesellümle ulaştırdık.
  • Çadırdan sonra en acil çözüm konteynerdi. Çünkü insanlar aileleriyle birlikte daha güvenli ve eve yakın alanlarda yaşamak zorundaydı.
  • Bu doğrultuda 340 milyon 16 bin 250 TL bedelle 5 bin 250 adet konteyner satın aldık. Konteynerlerin alımında AFAD’ın o tarihteki teknik şartnamesi baz alındı.
  • Konteynerlerin 696’sı bireysel başvurular sonrası incelenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 4 bin 454 konteyner ise Malatya, Nurdağı, Adıyaman, Hatay, ve İskenderun’daki konteyner kentlere gönderildi.
  • Tüm teslimatlar teslim tesellümle, imzalı ve kayıtlı şekilde yapıldı. Her bir konteynerin nereye gittiği belgeleriyle kayıt altına alındı.
  • Denetim raporlarında da bu teslimatlar yer aldı. Görüntülü kayıtlarla konteynerlerin vatandaşlara ulaştırıldığı ortaya kondu.
  • Her bir kuruşun hesabını vermek için bu süreci tarih tarih, kalem kalem kayıt altına aldık.
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