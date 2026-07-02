Haluk Levent Ahbap paraları için yine belge gösteremedi: Ticarette sıkıntılar yaşıyor olabilirim

"Taahhütleri yerine getirmemiş de olabilirim. En yakın zamanda çözeceğim. Önümüzdeki aylarda, bu yılın sonunda yapılacak yeni denetimde, bu Ahbap Derneği döneminin sonrasındaki çalışmalarda ortaya çıkacak, ben de yeniden canlı yayına çıkıp göstereceğim sonrasında da Ahbap Derneği Başkanlığını bırakacağım."