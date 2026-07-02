MTV ödeme: MTV ikinci taksit ödemeleri başladı mı?

MTV ödemeleri ne zamana kadar yatırılacak?

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanıyor. 2025 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi 2'nci taksit ödeme dönemi de başladı. Ödemeler için son gün 31 Temmuz.