MTV ödeme: MTV ikinci taksit ödemeleri başladı mı?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başladı. Ödemeleri 31 Temmuz’da kadar tamamlanması gerekiyor. İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nereden ve nasıl yatırılabilecek? sorusunun cevabı.
2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek.
MTV ödemeleri nereden ve nereye yatırılacak?
Ödemeler farklı yöntemlerle yapılabiliyor. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
Motorlu Taşıtlar Vergisi, dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca yatırılabiliyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.
MTV ödemeleri ne zamana kadar yatırılacak?
Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanıyor. 2025 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi 2'nci taksit ödeme dönemi de başladı. Ödemeler için son gün 31 Temmuz.