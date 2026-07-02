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EMEKLİYE EK ÖDEME TABLOYA İŞLENDİ: Emekli maaşı ve emekli zammı Temmuz 2026 hesabı netleşiyor!

EMEKLİYE EK ÖDEME TABLOYA İŞLENDİ: Emekli maaşı ve emekli zammı Temmuz 2026 hesabı netleşiyor!

09:152/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı son veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek ve Temmuz ayında uygulanacak maaş artışı netlik kazanacak. Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisinin yüzde 1 seviyesinde şekillenmesi, emeklilerin zam oranının yüzde 17,77 civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekleyen milyonlarca emekli için kritik haftaya girildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı belli olacak. Piyasa beklentilerine göre haziran enflasyonunun yaklaşık yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 17,77 düzeyine ulaşması bekleniyor.

Emekli Maaşına Zamla Birlikte Ek Ödeme de Artacak! İşte Yeni Hesaplama

Temmuz ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte yeniden belirlenecek. Piyasa beklentileri, haziran ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 1 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ederken, bu durumda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,77 seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak zam da netleşmiş olacak. Maaş artışı yalnızca kök aylıkları etkilemeyecek. Emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarları da zamlı maaş üzerinden yeniden hesaplanacağı için banka hesaplarına yatırılan toplam tutar da yükselecek.

Ek ödeme tutarı da otomatik yükselecek

Emeklilere ödenen ek ödeme, kök maaşın belirli bir oranı üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle maaş arttığında ek ödeme miktarı da aynı doğrultuda yükseliyor.

Örneğin, 25 bin TL kök maaşı bulunan bir emeklinin yüzde 18 oranında zam aldığı varsayıldığında maaşı 29 bin 500 TL'ye çıkıyor. Bu tutar üzerinden hesaplanan yüzde 4'lük ek ödeme ise 1.180 TL oluyor. Böylece emeklinin hesabına yatırılan toplam aylık ödeme 30 bin 680 TL'ye ulaşıyor.

Kesin rakamlar 3 Temmuz'da belli olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz 2026'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Aynı tarihte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı da kesinlik kazanacak.

Zam oranlarının açıklanmasının ardından emekli maaşları, ek ödeme tutarları ve en düşük emekli aylığına ilişkin nihai hesaplamalar da belli olacak.

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