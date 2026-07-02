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Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu belli mi? Yeni kira artış oranı açıklandı mı?

Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu belli mi? Yeni kira artış oranı açıklandı mı?

10:152/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için yasal zam tavanını belirleyecek olan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Kira sözleşmesini Temmuz ayında yenileyecek taraflar, TÜİK'in yayımlayacağı resmi veriler doğrultusunda yeni kira bedellerini hesaplayabilecek. Peki Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin kilitlendiği Temmuz 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerleri için uygulanacak yasal tavan zam sınırı da kesinleşecek.


2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.


Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak, beklenti ne yönde?

Temmuz ayı kira artış oranına ilişkin beklentiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda şekilleniyor. TCMB'nin reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre; Geçen anket döneminde yüzde 1,52 olan Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi son ankette yüzde 1,36 seviyesine geriledi.

Bu beklentiler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonunun TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere yakın gerçekleşmesi halinde, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal kira artış tavanının; Yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, Merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kesin kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacağı resmi enflasyon verileri sonrasında belli olacak.

Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Kira artış hesabında mevcut kira bedeli, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı ile çarpılıyor. Taraflar, yasal üst sınırı aşmamak şartıyla yeni kira tutarını belirleyebiliyor.

Mevcut kira bedeli: 25.000 TL

Kira artış oranı: 32,24

Artış tutarı: 8.060 TL

Yeni aylık kira bedeli: 33.060 TL

Yeni yıllık kira bedeli: 396.720 TL

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