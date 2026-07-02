EMEKLİ TEMMUZ PROMOSYON RAKAMLARI GÜNCEL! Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi bankada?

Temmuz ayıyla birlikte emekli maaşı promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet yeniden hız kazandı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren yeni kampanyalarda hem nakit promosyon tutarları yükselirken hem de ek avantajlar dikkat çekmeye başladı. Maaşını başka bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren emeklilere yüksek tutarlı promosyonların yanı sıra faizsiz kredi, fatura ödeme talimatı ödülleri, kredi kartı harcama desteği ve ek nakit ödemeler gibi çeşitli fırsatlar sunuluyor. Temmuz ayında kesinleşecek emekli maaşı zammının ardından bankaların promosyon kampanyalarını yeniden güncellemesi beklenirken, emekliler "Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?", "Promosyonlar ne kadar oldu?" ve "Maaş taşıma işlemleri nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.

1 /8 Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı öncesinde bankalar promosyon yarışında yeni kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Kamu bankaları ile özel bankalar, maaş müşterisi sayısını artırmak için promosyon tutarlarını yükseltirken, emeklilere ek nakit ödüller ve farklı bankacılık avantajları da sunuyor. Özellikle maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere yönelik hazırlanan kampanyalarda toplam ödeme tutarları önceki dönemlere göre daha yüksek seviyelere ulaşırken, Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte promosyon limitlerinde de yeni güncellemelerin yapılması bekleniyor. Milyonlarca emekli ise en avantajlı banka kampanyalarını karşılaştırmaya devam ediyor.

2 /8 GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25 bin liraya varan promosyon ve ödül veriliyor. 15 bin liraya kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin lira harcamaya 6 bin lira, 2 bin lira Avans Hesap harcamasına 2 bin lira, yeni sigorta poliçesine de 2 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin liraya varan bonus veriliyor.

3 /8 TEB EMEKLİ PROMOSYON Emeklilere 21 bin liraya varan promosyon veriyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21 bin liraya varan promosyon (12 bin liraya varan ana promosyona ilave olarak 9 bin lira ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21 bin liraya varan promosyon kazanılıyor.

4 /8 QNB EMEKLİ PROMOSYON 22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşını QNB’ye taşıyanlara ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almak şartıyla 20 bin liraya varan nakit promosyon veriliyor.

5 /8 DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON Emeklilere 30 bin liraya varan nakit promosyon veriliyor. 12 bin liraya varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18 bin liraya varan ek promosyon fırsatı sunuluyor.

6 /8 İŞ BANKASI PROMOSYON SGK emeklisi müşterilere özel 25 bin liraya varan emekli promosyonu veriliyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15 bin lira promosyon verilecek. Üstelik 10 bin liraya varan ek promosyon da veriliyor.

7 /8 ING EMEKLİ PROMOSYONU ING Türkiye, emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu.