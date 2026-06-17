LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM LGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan yüzbinlerce öğrenci ve veli sonuç heyecanı yaşamaya başladı. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuç tarihine çevrilirken, adaylar puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için geri sayıma geçti.
LGS sınavının ardından tercih sürecini doğrudan etkileyecek sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için sınava giren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırmaya devam ediyor.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanacağı gün kesinleşti. Takvime göre LGS 2026 sonuçları,10 Temmuz 2026 Cuma günü kamuoyunun erişimine açılacak.
LGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR? SONUÇ EKRANI MEB.GOV.TR'DE
Öğrenciler ve veliler, 10 Temmuz günü www.meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adresleri üzerinden sonuç ekranına ulaşabilecek. Sorgulama yapabilmek için adayın T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini sisteme girmesi yeterli olacak. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de eş zamanlı olarak sonuçlara erişim linki paylaşılacak.
LGS 2026 TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KILAVUZ TARİHİ BELLİ OLDU
Sadece sınav puanını öğrenmek yeterli değil; asıl kritik süreç tercih döneminde başlayacak. MEB, LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde aynı zamanda Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacak.
Bu kılavuz ile liselerin güncel kontenjanları ve okul kodları ilan edilecek. Resmi takvime göre LGS lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.