TOKİ Adıyaman Merkez 5 bin sosyal konut için konut belirleme kurası, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 13.30’da TPAO Adıyaman Konferans Salonu’nda çekilecek. Kura, TOKİ’nin YouTube kanalından canlı yayımlanacak. İşte 500 bin sosyal konut projesi Adıyaman Merkez İndere Mahallesi TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan hak sahipleri için; Adıyaman Merkez İndere Mahallesi Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 tipi 4912 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 03.07.2026 Cuma günü Saat 13:30’ da, TPAO Adıyaman Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi, TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayın ile yayınlanacak. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 20 Temmuz – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ nin Türkiye genelindeki tüm şubelerinde imzalanacak.
Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.