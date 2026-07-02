Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselen takımlar birer birer belli olurken, bugün de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Belçika, uzatmalarda attığı penaltı golüyle son 16'ya yükseldi. İşte bu akşam oynanacak ve tur biletinin sahibini belirleyecek karşılaşmalar.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı geride kalırken, futbol dünyasının kalbi artık turnuvanın kaderini belirleyen Son 32 turu eleme maçlarında atıyor. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından adlarını bir üst tura yazdıran takımlar, şimdi de çeyrek final öncesindeki son durak olan Son 16 turuna yükselebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta, Senegal'i uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 yenen Belçika, son 16 turuna yükseldi. Turnuvada heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, bugün yani 2 Temmuz 2026 Perşembe futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden kritik iki karşılaşma oynanacak.
Bugün kimin maçı var?
03:00 ABD 2-0 Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
16:00 Hırvatistan - İtalya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
18:00 Beşiktaş - Gyirmot Hazirlik Maçı Yayın Yok
20:00 Sırbistan - Ukrayna UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
22:00 İspanya - Avusturya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT Spor
Yarın hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
02:00 Portekiz - Hırvatistan FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
03:00 Birmingham Legion - Detroit ABD USL Championship USL Championship Youtube
06:00 İsviçre - Cezayir FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
21:00 Avustralya - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1