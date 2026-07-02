İŞKUR iş ilanları: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube Temmuz ayı açık iş ilanları yayımlandı! Binlerce personel alımı yapılıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamın korunması ve artırılması amacıyla Türkiye genelinde binlerce vatandaşa iş kapısı açmaya devam ediyor. Güncel İŞKUR iş ilanları sayesinde farklı sektör ve meslek gruplarından her eğitime uygun çok sayıda pozisyona ulaşmak mümkün oluyor. Aktif olarak personel arayan firmaların sisteme girdiği İŞKUR açık iş ilanları, iş arayanların kendi kriterlerine en uygun işi bulmalarını kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)/İş İlanları ve Başvuru" kanalları üzerinden güvenilir istihdam olanaklarına doğrudan erişebiliyor. İşte İŞKUR iş başvurusu e-şube güncel iş ilanları.