Seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

Ara seçim olacak mı?

Ara seçim tartışmaları hakkında açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa ve İçtüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur, buna karar verecek yer TBMM Genel Kuruludur.” dedi. CHP Genel Başkanı Özel’den henüz bir randevu talebi gelmediğini belirten Kurtulmuş, “Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir, milletvekili istifalarının hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır. Bunu diyen arkadaşların anayasayı ve iç tüzüğü okumalarını tavsiye ederim. Herhangi bir tartışmanın tarafı olmam” dedi.