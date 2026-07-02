Seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

Son günlerde Türkiye siyasetinde ara seçim ve erken seçim tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ara seçimin gündemlerinde olmadığını vurguladı; buna karşılık Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi. Mevcut anayasal takvime göre Türkiye’de hem Cumhurbaşkanlığı hem Milletvekili seçimi ile yerel seçimler beş yılda bir Pazar günü gerçekleştiriliyor. Peki bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte genel ve yerel seçimin yapılacağı tarihler.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı ara seçim üzerinden erken seçime zorlamak için muhalefet partileriyle görüşme trafiğini sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise erken seçime "evet" derken, ara seçimi "beyhude girişim" olarak nitelendirdi. Muhalefetin seçim çağrılarına hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli’den olumsuz yanıt geldi. İşte YSK takvimine göre, bir sonraki genel ve yerel seçim tarihleri.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi ne zaman?
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için birinci turu 14 Mayıs 2023, ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı. Genel seçim 5 yılda bir yapıldığı için Resmi takvime göre, erken seçim olmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi Mayıs 2028'de gerçekleştirilecek.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 1. Tur Seçimi Sonuçları
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçları
Bir sonraki yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Bir sonraki Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 25 Mart 2029 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.
31 Mart 2024 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları
Ara seçim olacak mı?
Ara seçim tartışmaları hakkında açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa ve İçtüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur, buna karar verecek yer TBMM Genel Kuruludur.” dedi. CHP Genel Başkanı Özel’den henüz bir randevu talebi gelmediğini belirten Kurtulmuş, “Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir, milletvekili istifalarının hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır. Bunu diyen arkadaşların anayasayı ve iç tüzüğü okumalarını tavsiye ederim. Herhangi bir tartışmanın tarafı olmam” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada, "Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü gelip çattığında Türk milleti yüksek iradesiyle istismarcı, inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, vurguncu organize yolsuzluk çetesine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı seçimleri nasıl yapılır?
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.
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