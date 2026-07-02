Yarasa ısırırsa ne olur, öldürür mü?

Çocuğun vücudunda görünür bir yara olmaması ve yarasanın olağan dışı hareketler sergilememesi nedeniyle aile ilk aşamada tıbbi yardım almadı. Olaydan 19 gün sonra çocukta yüz uyuşması ve şişlik şikayetleri başladı.

Ailenin acil servise başvurduğu, ancak ilk klinik muayenelerde geçici yüz felci şüphesiyle antiviral ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi.

Hastanın durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün yapılan hastane ziyaretinde ise ağız ve diş eti enfeksiyonu teşhisi koyuldu.

Hastanede yatış işlemleri beklenen süreçte çocuğun ateşi 39 dereceye yükseldi. Yutma güçlüğü, kafa karışıklığı ve görsel halüsinasyonlar yaşayan hastanın durumu hızla ağırlaştı.