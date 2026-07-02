MEB 2026 İlk Defa Yönetici Görevlendirme Başvuruları Ne Zaman? Müdür ve Müdür Yardımcılığı Boş Bulunan Eğitim kurumları Açıklandı Mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı. Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları bugün duyurulacak. MEB’in açıkladığı 2026 takvimine göre müdür ve müdür yardımcılığı için Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları 3-7 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak. İşte yönetici yetiştirme program sonu değerlendirme e-Sınavı ve görevlendirme tercihlerin başlayacağı ve sonuçların açıklanacağı tarih.

1 /5 Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimini yayımladı. MEB, eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı.

2 /5 MEB müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları açıklandı mı? MEB'e bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre, müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları bugün duyurulacak.





3 /5 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Başvurusu ne zaman yapılacak? 3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başvuruları alınacak. İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, 16-23 Temmuz'da "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilecek. "Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı" ise 25 Temmuz'da yapılacak.

4 /5 Eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme tercihleri ne zaman yapılacak? Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihlerinde alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak ve Bakanlıkça 12 Ağustos'ta görevlendirme sonuçları duyurulacak. Müdür ve Müdür Yardımcılığına atananlar ne zaman göreve başlayacak? İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.



