12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. Yargı Paketi'nde af var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? İşte beklenen maddeler

12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

12. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri olan genel af konusunda resmi açıklama geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazırlanan düzenlemede genel affa ilişkin herhangi bir maddenin yer almadığını belirterek kamuoyundaki iddiaları yalanladı. Pakette infaz düzenlemesi bulunup bulunmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, 12. Yargı Paketi'nde infaz sistemine yönelik yeni bir düzenleme öngörülmüyor. Bu kapsamda, Covid-19 dönemindeki infaz düzenlemesinden yararlanamayan hükümlüler için yeni bir infaz indirimi ya da benzer bir uygulamaya ilişkin resmi bir çalışma bulunmuyor. Düzenlemeye ilişkin olası değişikliklerin ise TBMM'deki yasama sürecinde netlik kazanması bekleniyor.