TOKİ 20 Bin Kurasız Konut Kampanyası İl İl Liste! Açık Satış Konutları Hangi İlçelerde Var?

TOKİ’nin Türkiye genelinde 64 ili kapsayan 20 bin kurasız açık satış kampanyası, "ilk gelen alır" prensibiyle 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuruları topluyor. En büyük kontenjanlar özellikle deprem bölgelerine ve büyükşehirlere ayrılmış durumda. TOKİ’nin kurasız satışa sunduğu kampanyanın il ve ilçe listesi belli oldu. İstanbul kampanyada yer almazken Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’daki satış yapılacak ilçeler açıklandı. İşte TOKİ kurasız konut kampanyası olan iller ile açık satışta il il son tablo.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kura şartı bulunmayan dev bir açık satış kampanyası başlattı. 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuruları kabul edilecek olan bu tarihi proje kapsamında, tam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut kura çekilişi olmadan, doğrudan "ilk gelen alır" prensibiyle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında konutların büyük bir kısmı deprem bölgeleri ve büyükşehirlere ayrılmış olup, en fazla kontenjana sahip iller sırasıyla Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak öne çıkıyor. İşte TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası olan il ve ilçeler listesi.
TOKİ 20 bin konut projesi 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ne kadar?
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
64 ilde hangi konutlar satıldı, hangileri kaldı?
Satışların başlamasının ardından bazı projelerdeki tüm konutlar satılırken, birçok il ve ilçede satış süreci devam ediyor. TOKİ'nin satış listesi güncellendi.
TOKİ'nin 64 ilde yürüttüğü 20 bin konutluk kampanyada il il güncel satış durumu için tıklayın
TOKİ 20 bin kurasız satışı yapılan konutların bulunduğu il ve ilçeler listesi
Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.