EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMASI 2026! Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre Bağ-Kur, SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı

Temmuz 2026 emekli maaşı zammı için kritik geri sayım başladı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Açıklanacak son veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek, emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı da resmen belli olacak. İlk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri önemli bir artışı şimdiden garantilerken, memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da son rakamlarla netleşecek. Öte yandan en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenleme ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahminleri doğrultusunda zam oranının yüzde 18 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendirilirken, milyonlarca emekli "Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?", "En düşük emekli aylığı artacak mı?" ve "4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.
Yaklaşık 16 milyon emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkıyla yeni maaşlarını öğrenecek. Haziran ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin yüzde 1'in üzerinde yoğunlaşması, zam oranının yüzde 18 bandına yaklaşabileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken, gözler bir yandan da en düşük emekli maaşına ilişkin olası yasal düzenlemeye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili değerlendirmeleri yakından takip edilirken, emekliler "Temmuz zammı ne kadar olacak?", "En düşük emekli maaşı artacak mı?" ve "Zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatırılacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.
BAKAN IŞIKHAN’DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin soruyu Kabine Toplantısı'nın ardından yanıtladı. Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.
TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?
Emeklilerin alacağı net zam oranı, Ocak ile Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkına göre doğrudan belirlenecek. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan verilere bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60 oranında bir artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Ekonomistlerin beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,81, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,56 oranında zam yapılması öngörülüyor. Kesinleşen net oranlar, 3 Temmuz Cuma günü ilan edilecek nihai verilerle birlikte resmiyet kazanacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Temmuz Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile memur ve emekli Temmuz zammı tablosu belli olacak.
TEMMUZ’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?
Ocak döneminde yapılan düzenleme ile 20.000 TL seviyesine yükseltilen en düşük emekli aylığı, Hazine desteğiyle bu sınırda tutuluyor. Temmuz ayında beklenen yaklaşık yüzde 17,81'lik enflasyon zammının doğrudan yansıtılması durumunda, en düşük emekli maaşının 23.562 TL seviyesine ulaşması beklenmektedir.
'ENFLASYONU AŞAĞIYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü politikalara dikkat çekti. Burada konut arzı, gıda arzı, enerji, lojistik ve insan kaynakları alanlarına yoğunlaştıklarını vurgulayan Yılmaz, "İşte bu politikalarla da enflasyonu aşağıya çekmeye çalışıyoruz. İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek bir enflasyon var. Burada kanunlarımız, kurallarımız, otomatik işleyen bir sistem var. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır" dedi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zam uygulanacak. İlk altı aylık enflasyonun bu oranı aşması halinde oluşacak enflasyon farkı da maaşlara eklenecek. Beş aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41 olarak hesaplanırken, haziran ayı enflasyonunun beklentilere paralel yüzde 1,04 gelmesi halinde enflasyon farkının yüzde 6,13’e yükselmesi ve toplam maaş artışının yüzde 13,56 olması öngörülüyor.