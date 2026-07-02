30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE) halka arzının dağıtım sonuçları belli oldu. Pay başına 15 TL fiyatla 100 milyon lotun satışa sunulduğu halka arzda talebin arzın altında kalması nedeniyle yatırımcılar, talep ettikleri miktarda pay almaya hak kazandı. Soho Giyim ve Enerji halka arz lot dağıtımı yapıldı mı?
Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama süreci 30 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerinde 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Şirket, pay başına halka arz fiyatını 15,00 TL olarak belirledi. Halka arz kapsamında toplam 100 milyon lot yatırımcılara sunuldu.
SOHO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?
Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı. Bireysel yatırımcıya talep ettiği kadar lot dağıtımı yapıldı. Şirket veya halka arz konsorsiyumu tarafından resmi sonuçlar yayımlandığında yatırımcılar, dağıtım bilgilerine aracı kurumları üzerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ulaşabilecek.
Tamamen eşit dağıtım yönteminde bireysel veya kurumsal ayrımı olmaksızın, başvuru sırası ve talebe göre dağıtım yapıldığından, yatırımcılar bütçeleri doğrultusunda istedikleri payları portföylerine eklemeyi başardı. Halka arza yönelik kesin katılım sayısı, toplam talep miktarı ve kurumsal dağılım gibi resmi detaylar ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanacak.
Gelen ilk verilere göre halka arza katılan katılımcıların büyük çoğunluğu talep ettiği miktarda hissenin sahibi oldu.
Giyim ve enerji gibi iki stratejik sektörü bünyesinde barındıran şirketin halka arz künyesi şu şekilde kayıtlara geçti:
• Hisse Kodu: SOHOE
• Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL
• Toplam Dağıtılan Pay: 100.000.000 (100 Milyon) Lot
• Arz Büyüklüğü: 1,5 Milyar TL
• Dağıtım Modeli: Tamamen Eşit Dağıtım (Borsada Satış)
Katılım endeksine uygun olarak ihraç edilen ve tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden T1-T2 nakit bakiyeleri kullanılarak katılım sağlanan halka arzda süreç sorunsuz tamamlandı.
SOHOE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sürecinin nakit ve takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından Soho Giyim ve Enerji (SOHOE) paylarının, önümüzdeki hafta Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong töreniyle birlikte resmen işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirketin borsadaki ilk işlem günü, SPK ve Borsa İstanbul onayının ardından netleşecek.