Tamamen eşit dağıtım yönteminde bireysel veya kurumsal ayrımı olmaksızın, başvuru sırası ve talebe göre dağıtım yapıldığından, yatırımcılar bütçeleri doğrultusunda istedikleri payları portföylerine eklemeyi başardı. Halka arza yönelik kesin katılım sayısı, toplam talep miktarı ve kurumsal dağılım gibi resmi detaylar ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanacak.

Gelen ilk verilere göre halka arza katılan katılımcıların büyük çoğunluğu talep ettiği miktarda hissenin sahibi oldu.