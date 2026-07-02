LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2026! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak?

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS'nin sonuçları için tarih belli oldu. Liseye geçecek yüzbinlerce öğrenci LGS sonuçlarına göre lise tercihini yapacak. İşte MEB tarafından açıklanan LGS sonuçları ve LGS tercih tarihleri.Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilirken, sonuç takvimiyle birlikte tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netlik kazandı. LGS puanlarını öğrenen öğrenciler, yüzdelik dilimleri doğrultusunda tercih listelerini oluşturacak ve hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için tercih işlemlerini belirtilen takvim kapsamında tamamlayacak. Bu nedenle "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak?" ve "Sonuçlar nereden sorgulanacak?" soruları eğitim gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

1 /3 2026 LGS sonuçları için geri sayım hız kazanırken, sınava katılan yüz binlerce öğrenci ile ailelerinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Merkezi sınavın sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte lise tercih süreci de resmen başlayacak. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerini oluştururken, yerleştirme işlemleri MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar ise öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

2 /3 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.