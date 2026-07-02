2024-25 sezonu sonunda kulübü tarafından sözleşmesindeki bir yıl uzatma maddesi kullanılsa da Samsunspor tarafından transfer edildi. Burada yarım sezonda gösterdiği 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansı sonrası Fenerbahçe tarafından €5.75 milyonluk serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildi.