Anthony Tite Musaba, 6 Aralık 2000’de Hollanda’nın Beuningen kentinde dünyaya gelen Hollandalı-Kongolu profesyonel futbolcudur. Hücum hattında görev yapan Musaba’nın asıl mevkisi sol kanat olmakla birlikte sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da oynayabilmektedir. Kariyerinde NEC Nijmegen, Monaco, Cercle Brugge, Heerenveen, Metz, Sheffield Wednesday ve Samsunspor formalarını giyen 25 yaşındaki futbolcu, Ocak 2026’dan bu yana Fenerbahçe’de oynamaktadır. Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2030’a kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Anthony Tite Emmanuel Musaba, profesyonel futbol kariyerine 2019 yılında alt yapısında yetiştiği NEC Nijmegen'de başladı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu 2019-2020 sezonunda NEC Nijmegen ile 26 maça çıkarken, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
2020-2021 sezonu öncesi Fransa League 1'in köklü kulübü Monaco'ya transfer olan Anthony Musaba, Belçika ligi ekiplerinden Cercle Brugge'e kiralandı. Başarılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Cercle Brugge ile 31 maçta 6 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.
2022-23 mevsimini de kirada geçiren Anthony sezon başında Metz'e gitti, devre arasında ise eski kulübü NEC tarafından kiralandı. 2023-24 sezonu başında Championship ekibi Sheffield Wednesday tarafından açıklanmayan bir bedelle transfer edildi.
2024-25 sezonu sonunda kulübü tarafından sözleşmesindeki bir yıl uzatma maddesi kullanılsa da Samsunspor tarafından transfer edildi. Burada yarım sezonda gösterdiği 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansı sonrası Fenerbahçe tarafından €5.75 milyonluk serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildi.
Anthony, ilk millî maçına Hollanda 21 yaş altı takımı ile 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri mücadelesinde İsviçre'ye karşı son dakikalarda çıktı. Aynı eleme turunda Galler'e ve Cebelitarık'a karşı da oynayan oyuncu bir daha millî takımlara çağrılmadı.