2026 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birine sahne olan son 32 turu mücadelesinde, turnuvanın mutlak favorilerinden Arjantin ile futbol dünyasına kendini hayran bırakan Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Arjantin, yıldızlar karması kadrosunun getirdiği hücum zenginliği ve topa sahip olma üstünlüğüyle maça ağırlığını koyması beklense de, Yeşil Burun’un kontra atak tehditleri ve sahaya yansıttığı muazzam direnç maçı adeta bir taktik savaşına dönüştürecek.