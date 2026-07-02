2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turunun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Yeşil Burun ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Turnuvaya ilk kez katılmasına rağmen tarihi bir başarıya imza atarak grup aşamasını geçen Yeşil Burun, son şampiyon Arjantin karşısında sürpriz peşinde olacak. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ise favori olarak çıkacağı mücadeleyi kazanarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyecek. İşte Arjantin-Yeşil Burun maç tarihi ve yayın bilgileri.
2026 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birine sahne olan son 32 turu mücadelesinde, turnuvanın mutlak favorilerinden Arjantin ile futbol dünyasına kendini hayran bırakan Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Arjantin, yıldızlar karması kadrosunun getirdiği hücum zenginliği ve topa sahip olma üstünlüğüyle maça ağırlığını koyması beklense de, Yeşil Burun’un kontra atak tehditleri ve sahaya yansıttığı muazzam direnç maçı adeta bir taktik savaşına dönüştürecek.
Arjantin-Yeşil Burun maçı ne zaman saat kaçata?
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin-Yeşil Burun maçı 4 Temmuz Cumartesi günü Miami Stadında TSİ 01.00’de oynanacak. Maç TRT 1’de canlı yayınlanacak.
Arjantin'in Muhtemel İlk 11'i
Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez.
Cabo Verde'nin Muhtemel İlk 11'i
Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.
Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası yolculuğunda H Grubu’nda oynadığı 3 maçta 3 puan toplayarak grubu 2’nci bitirdi. Bu sonuçla Afrika Kıtası’nın ada ülkesi, gruptan çıkmayı başararak Dünya Kupası’nda Son 32 etabına adını yazdırmayı başardı.