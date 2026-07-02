Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2026 başvuruları başladı: İşte şartlar ve son tarih

Dışişleri personel alımı 2026 başvuruları 2 Temmuz itibarıyla başladı. Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına katılmak isteyenler, başvurularını 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00’e kadar tamamlayabilecek.

Dışişleri personel alımı başvuruları başladı

Dışişleri personel alımı 2026 kapsamında Aday Meslek Memurluğu giriş sınavı için başvuru süreci 2 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Başvurular, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00’te sona erecek.

Adayların yaş, vatandaşlık, eğitim ve yabancı dil kriterlerini karşılaması gerekiyor. Yazılı sınava çağrılacak kişiler ise yabancı dil puanı veya gerekli durumlarda lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak belirlenecek.

Başvuru için son gün 30 Temmuz

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvurularında belirlenen takvim şöyle:

Başlangıç tarihi: 2 Temmuz 2026

Son başvuru tarihi: 30 Temmuz 2026 Perşembe

Son başvuru saati: 14.00

Sınav türü: Aday Meslek Memurluğu giriş sınavı

Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Dışişleri personel alımı şartları nelerdir?

Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına başvuracak kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Bu kapsamda adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu tutuluyor.

Yaş şartı

Adayların, giriş sınavının gerçekleştirileceği yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

Hangi bölüm mezunları başvurabilir?

Başvuru yapacak adayların, Türkiye’deki üniversitelerden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden mezun olması gerekiyor.

Doğrudan başvuru yapılabilecek lisans bölümleri şunlar:

Uluslararası ilişkiler

Siyaset bilimi

Kamu yönetimi

İktisat

İşletme

Maliye

Finans

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri

Tarih

Sosyoloji

Halkla ilişkiler ve tanıtım

Psikoloji

Hukuk

Bu bölümlerin ders içeriklerinin en az yüzde 80’ini kapsayan diğer programlardan mezun olan adaylar da başvurabilecek.

Sosyal bilimler veya mühendislik alanında lisans eğitimi alan adayların ise uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ya da iktisat alanlarından birinde lisansüstü eğitim yapmış olması gerekiyor.

Yabancı dil şartı nasıl uygulanacak?

Adaylar, Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir yabancı dil kategorisinden başvurabilecek.

Başvurularda sınav diline göre belirlenen asgari YDS veya e-YDS puanları dikkate alınacak. Kadro sayıları ve yazılı sınava çağrılacak adayların sayısı da her yabancı dil kategorisi için ayrı ayrı belirlenecek.

YDS ve e-YDS’nin yanı sıra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları da geçerli olacak. Bu sınavlardan alınan puanların 1 Ocak 2023 ile başvuruların sona ereceği tarih arasında alınmış olması gerekiyor.

Yurt dışı mezunları için yabancı dil belgesi şartı

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan ancak yabancı dil sınavı belgesi bulunmayan adaylara da belirli koşullarla başvuru hakkı tanınacak.

Bu adayların:

Öğrenim gördükleri ülkenin resmî dilinde eğitim almış olması,

Resmî dili bulunmayan ülkelerde yaygın olarak kullanılan dillerden birinde eğitim görmüş olması,

Diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanması gerekiyor.

Yabancı dil belgesi olmadan başvuran adaylar, sıralamada yabancı dil puanıyla başvuran adayların ardından değerlendirilecek. Bu adayların kendi aralarındaki sıralaması ise lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılacak.

Yazılı sınava katılacak adaylar nasıl belirlenecek?

Yazılı sınava çağrılacak adaylar, her yabancı dil kategorisi için ayrı ayrı yapılacak sıralamayla belirlenecek.

Sıralamada:

Yabancı dil belgesi bulunan adayların yabancı dil puanı,

Yabancı dil belgesi bulunmadan başvuran uygun adayların lisans mezuniyet not ortalaması esas alınacak.