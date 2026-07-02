EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTTI: Temmuz ayında 30 bin TL’ye varan kampanyalar açıklandı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel liste

Emekli promosyonu 2026 Temmuz kampanyaları, kamu ve özel bankaların güncel nakit ödeme ve ek ödül fırsatlarıyla yeniden şekillendi. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, QNB, TEB, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk’ün maaş aralıklarına göre sunduğu promosyon tutarları 30 bin TL’ye kadar çıkarken, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar, başvuru şartları, kampanya tarihleri ve ek ödeme koşulları belli oldu.
Emekli promosyonu 2026 Temmuz kampanyalarında bankaların nakit ödemeleri ve ek ödülleri güncellendi. Maaşını taşıyarak üç yıllık taahhüt veren SGK emeklilerine sunulan toplam paketler 30 bin TL’ye kadar çıkarken, ek koşulsuz nakit promosyonlarda 20 bin TL seviyesi öne çıktı.
Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi
Emekli promosyonu 2026 kampanyaları, temmuz ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler; maaş tutarlarına, bankaların ek ürün koşullarına ve kampanya tarihlerine göre farklı ödemelerden yararlanabiliyor.
1 Temmuz 2026 itibarıyla doğrulanabilen kampanyalarda toplam ödeme tutarı Albaraka Türk ve Yapı Kredi’de 30 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ancak bu rakamların tamamı koşulsuz nakit promosyondan oluşmuyor; otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık veya müşteri yönlendirme gibi ek şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Temmuz ayındaki kampanyalar karşılaştırıldığında bankaların açıkladığı en yüksek toplam ödeme paketleri şöyle sıralanıyor:
Albaraka Türk: 30.000 TL’ye kadar
Yapı Kredi: 30.000 TL’ye kadar
Garanti BBVA: 25.000 TL’ye kadar
İş Bankası: 25.000 TL’ye kadar
TEB: 21.000 TL’ye kadar
QNB: 20.000 TL’ye kadar
Kuveyt Türk: 15.500 TL’ye kadar
Akbank: 15.000 TL’ye kadar
Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar
VakıfBank: 12.000 TL’ye kadar
Halkbank: 12.000 TL’ye kadar
Toplam kampanya tutarı ile koşulsuz nakit promosyonun aynı olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bankaların ilan ettiği üst rakama ulaşabilmek için kredi kartı harcaması, otomatik ödeme talimatı, ek hesap kullanımı veya yeni müşteri yönlendirme şartı bulunabiliyor.
Kamu bankalarının emekli promosyonu
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
Ziraat Bankası ve VakıfBank’taki ödeme tablosu şöyle:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 12.000 TL
Halkbank’ta 10 bin TL’nin altında ölüm aylığı alan hak sahiplerine başvuru yapılması halinde 5 bin TL promosyon ödeniyor.
Yapı Kredi emekli promosyonu
Yapı Kredi’nin 31 Temmuz 2026’ya kadar sürecek kampanyasında toplam ödeme 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında ek koşulsuz ödemeler maaş baremine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.
Toplam tutarı artıran koşullar arasında şunlar yer alıyor:
İki yeni otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödeme
Kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 5.000 TL’ye kadar ek ödeme
Mobil bankacılık aktifliği için 2.000 TL
Belirlenen kodla mobil müşteri olanlara 3.000 TL ek ödül
Bütün koşulların sağlanması halinde 20 bin TL ve üzeri maaş alan bir emeklinin toplam kazanımı 30 bin TL’ye ulaşabiliyor.
Garanti BBVA emekli promosyonu
Garanti BBVA’nın 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve 10 bin TL’ye kadar bonus sunuluyor.
Nakit promosyon tutarları şöyle:
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 15.000 TL
Kart harcaması, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi şartlarıyla toplam 10 bin TL’ye kadar bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam kampanya tutarı 25 bin TL’ye çıkıyor.
Albaraka Türk emekli promosyonu
Albaraka Türk, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine toplam 30 bin TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Maaşını taşıyan emeklilere ek koşul aranmadan ödenecek tutarlar şöyle:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 8.300 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 13.300 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 16.600 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 20.000 TL
İki otomatik fatura talimatıyla 1.400 TL, yeni emekli müşterilerin yönlendirilmesiyle toplam 8.600 TL ek ödül alınabiliyor. Böylece 20 bin TL ve üzeri aylık alan emekliler için toplam kampanya tutarı 30 bin TL’ye ulaşıyor.
İş Bankası emekli promosyonu
Türkiye İş Bankası, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 25 bin TL’ye varan kampanya sunuyor.
Kampanya kapsamında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Bankadan daha önce otomatik ödeme talimatı vermemiş müşterilere iki yeni fatura talimatı karşılığında 1.000 TL, ilk kez bireysel kredi kartı alacak emeklilere ise gerekli harcama koşuluyla 9.000 TL MaxiPuan veriliyor.
TEB emekli promosyonu
Türk Ekonomi Bankası, emekli maaşını 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Maaş aralıklarına göre toplam ödemeler şöyle:
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 14.000 TL
10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 17.000 TL
15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 19.000 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 21.000 TL
Toplam ödemenin 9 bin TL’lik bölümü ek promosyondan oluşuyor. Bu ödeme için biri elektrik veya doğal gaz faturası olmak üzere en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.
QNB emekli promosyonu
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyarak üç yıllık taahhüt veren SGK emeklilerine ek ürün şartı olmadan 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
Maaş aralıklarına göre ödemeler şöyle:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 8.500 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 13.500 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 16.500 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 20.000 TL
QNB’nin standart promosyon ödemesi için kredi kartı, fatura talimatı veya ek hesap koşulu bulunmuyor.
Kuveyt Türk emekli promosyonu
Kuveyt Türk, emekli maaşını taşıyan müşterilere ek avantajlarla birlikte 15.500 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Maaş tutarına göre toplam ödemeler şöyle:
10.000 TL’nin altında maaş alanlara 8.500 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 11.500 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 13.500 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 15.500 TL
Toplam tutarın 12 bin TL’ye kadar olan bölümü nakit promosyondan, kalan kısmı ise kart harcaması ve yeni fatura talimatlarına verilen altın puanlardan oluşuyor
Akbank emekli promosyonu
Akbank, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.
Maaş aralıklarına göre toplam promosyon tutarları şöyle:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 15.000 TL
Başvurular Akbank Mobil, müşteri iletişim merkezi veya banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Emekli promosyonu nasıl alınır?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve genellikle üç yıl boyunca bu bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor.
Maaş taşıma işlemi;
e-Devlet üzerinden,
Bankaların mobil veya internet şubelerinden,
Müşteri iletişim merkezlerinden,
Banka şubelerinden
gerçekleştirilebiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçiş yapılabiliyor. Ancak önceki bankadan alınan promosyonun kalan taahhüt süresine karşılık gelen bölümü iade ediliyor.
Banka seçerken yalnızca üst rakama bakılmamalı
Bankaların duyurduğu en yüksek tutarlar genellikle 20 bin TL ve üzerinde maaş alan emekliler için geçerli oluyor. Düşük maaş baremlerinde ödenecek promosyon miktarı da buna bağlı olarak azalıyor.
Karşılaştırma yapılırken yalnızca toplam kampanya tutarı değil; koşulsuz nakit ödeme, fatura talimatı sayısı, kredi kartı harcama şartı, ödülün nakit veya puan olarak verilmesi ve kampanyanın sona erme tarihi de dikkate alınmalı.
Bankalar kampanya şartlarını ve ödeme tutarlarını değiştirebildiği için başvuru öncesinde ilgili bankanın güncel koşullarının yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.