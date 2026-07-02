ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TE: Öğrenci affından kimler yararlanacak? Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

Öğrenci affı düzenlemesini içeren 28 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif yasalaşırsa daha önceki aflardan yararlanmayan ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenciler üniversitelerine yeniden dönebilecek; başvuruların dört ay içinde yapılması gerekecek. Öğrenci affının kimleri kapsayacağı, başvuru şartları, askerlik yapan öğrencilerin durumu ve düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği teklifin Meclis süreciyle netleşecek.
Öğrenci affı henüz yürürlüğe girmedi; düzenlemeyi içeren 28 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif yasalaşırsa daha önceki aflardan yararlanmayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için üniversiteye dönüş imkânı sağlanacak.
Öğrenci affı teklifi TBMM’ye sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affı düzenlemesini de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Zengin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ile TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, teklifin 28 maddeden oluştuğunu bildirdi.
Düzenleme henüz kanunlaşmadığı için öğrenci affı yürürlüğe girmedi. Teklifin önce TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, ardından TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.
Öğrenci affından kimler yararlanabilecek?
Özlem Zengin’in verdiği bilgilere göre teklif yasalaşırsa daha önceki öğrenci aflarından yararlanmayan öğrenciler düzenleme kapsamına alınacak.
Teklifte açıklanan temel şartlar şöyle:
- Ön lisans öğrencileri aftan yararlanabilecek.
- Lisans ve lisans tamamlama programlarındaki öğrenciler kapsama girecek.
- Lisansüstü eğitim gören öğrenciler de düzenlemeden faydalanabilecek.
- Daha önceki öğrenci aflarından yararlanmamış olma şartı aranacak.
- Öğrencilerin, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurması gerekecek.
Öğrencilerin aftan yararlanabilmek için düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde ilgili üniversiteye başvurması öngörülüyor.
Askerlik görevini sürdüren öğrenciler ise askerliklerinin sona ermesinden itibaren iki ay içinde başvurmaları hâlinde düzenlemeden yararlanabilecek.
Uygulamalı eğitim ve intörnlük için ayrı düzenleme
Teklifte, teorik derslerini başarıyla tamamladığı hâlde uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecindeki sorunlar nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için de düzenleme bulunuyor.
Bu durumdaki öğrencilerin eğitimlerine yeniden devam edebilmesi ve üniversiteyi tamamlama sürelerinin uzatılması planlanıyor. Düzenlemenin özellikle uygulamalı eğitimin zorunlu olduğu programları kapsaması bekleniyor.
Emekli öğretim üyeleri iki yıl daha görev yapabilecek
Kanun teklifinde Anadolu’daki üniversitelerde görev yapan akademisyenlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.
Teklif yasalaşırsa emeklilik hakkını kazanan öğretim üyeleri, iki yıl süreyle sözleşmeli olarak çalışmayı sürdürebilecek. Bu akademisyenlere ek ders ücreti ile geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinin verilmesi öngörülüyor.
Tam burslu öğrenci sayısının artırılması hedefleniyor
Vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim gören öğrenci sayısının artırılması amacıyla vergi düzenlemesi yapılması planlanıyor.
Özlem Zengin, düzenlemeyle daha fazla öğrencinin tam burslu eğitim imkânından yararlanmasının ve vakıf üniversitelerinin akademik seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine tanınan hastane kurma süresinin de son kez uzatılması öngörülüyor. Hastane inşası için çalışma başlatan üniversitelere öncelik verilmesi planlanıyor.
Devlet üniversiteleri yurt dışında kampüs açabilecek
Teklifte devlet üniversitelerinin farklı ülkelerde tesis ve kampüs kurabilmesine yönelik düzenleme de bulunuyor.
Üniversiteler, kurulacak tesislerde bulundukları ülkelerden öğrenci kabul edebilecek. Türkiye’de üniversite sınavına giren öğrenciler de bu kurumlarda eğitimlerine devam edebilecek. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen akademisyenlerin çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi de teklif kapsamında yer alıyor.
Sahte diploma ve izinsiz eğitim faaliyetlerine yaptırım
Türkiye’de izinsiz veya mevzuata aykırı biçimde yükseköğretim faaliyeti yürüten yabancı kurumlara yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor.
Teklifte sahte diploma ve sertifika düzenleyen kişiler hakkında hapis cezası da dâhil olmak üzere cezai yaptırımlar uygulanmasını sağlayacak hükümler bulunuyor.
Öğrenciler hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarında savunma hakkının nasıl kullanılacağı, bildirimlerin ne şekilde yapılacağı ve soruşturma sürecinin hangi şartlarda yürütüleceği de Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda yeniden düzenleniyor.
Tez ve makale yazan ofislere ceza
Ücret karşılığında tez, makale, kitap veya proje hazırlayan ofisler ile bu faaliyetlere katılan akademisyenlere yönelik yaptırımlar da teklif kapsamına alındı.
Bu faaliyetleri yürütenlere adli para cezası verilmesi, söz konusu işi yapan akademisyenlerin ise bağlı oldukları üniversitelerle ilişiklerinin kesilebilmesi öngörülüyor.
Teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesi, akademik buluşların ticarileştirilmesi ve elde edilen gelirden üniversiteler ile akademik ekiplerin yararlanması için de düzenleme yapılması planlanıyor.
Teklifin yasalaşma süreci nasıl işleyecek?
Kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul gündemine gelecek.
Özlem Zengin, teklifin TBMM tatile girmeden önce kanunlaşmasının hedeflendiğini açıkladı. Teklifin maddeleri, komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında değiştirilebileceği için öğrenci affının kesin şartları düzenlemenin kabul edilmesinin ardından netleşecek.