ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TE: Öğrenci affından kimler yararlanacak? Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

Emekli öğretim üyeleri iki yıl daha görev yapabilecek





Kanun teklifinde Anadolu’daki üniversitelerde görev yapan akademisyenlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.





Teklif yasalaşırsa emeklilik hakkını kazanan öğretim üyeleri, iki yıl süreyle sözleşmeli olarak çalışmayı sürdürebilecek. Bu akademisyenlere ek ders ücreti ile geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinin verilmesi öngörülüyor.





Tam burslu öğrenci sayısının artırılması hedefleniyor





Vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim gören öğrenci sayısının artırılması amacıyla vergi düzenlemesi yapılması planlanıyor.





Özlem Zengin, düzenlemeyle daha fazla öğrencinin tam burslu eğitim imkânından yararlanmasının ve vakıf üniversitelerinin akademik seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi.





Kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine tanınan hastane kurma süresinin de son kez uzatılması öngörülüyor. Hastane inşası için çalışma başlatan üniversitelere öncelik verilmesi planlanıyor.



